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Dünya

"Fransa, Müslüman ülkelere Macron'un laiklik ve ifade özgürlüğü konusundaki fikirlerini açıklamak için elçi atamayı planlıyor"

04 Kasım 2020 11:37

T24 Dış Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un radikal İslam'la mücadele açıklamalarından sonra Müslüman ülkelerin bazılarında başlayan Fransa karşıtı kampanya üzerine Paris harekete geçti. Yetkililer, Fransa'nın bazı ülkelere Macron'un laiklik, ifade özgürlüğü konularındaki düşüncelerini aktarmak için elçi atamayı planladığını söyledi. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa son zamanlarda Müslüman ülkelerde tepki çeken açıklamalardan sonra harekete geçti. Fransa'da hükûmetin, Macron'u İslam hakkındaki açıklamalarına açıklık getirmek, laiklik ve ifade özgürlüğü konusundaki duruşunu açıklamak için elçi atamayı planladığı belirtildi. 

Ne olmuştu?

Fransa'da İslam'la ilgili tartışma Eylül ayında Charlie Hebdo dergisinin 2015'te saldırıdan önce yayımlanan Hz. Muhammed karikatürünü yargılamaların arifesinde yeniden yayımlamasıyla başladı. Charlie Hebdo dergisi, karikatürü yeniden yayımladıktan sonra tehditler almaya başladı ve Fransız medyası ifade özgürlüğünü savunan bir kampanya başlattı. Hz. Muhammed karikatürünün yeniden yayımlanmasından sonra Charlie Hebdo'nun eski ofisinin yakınında bir bıçaklı saldırı yaşandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ekim ayı başında "İslamcı ayrımcılıkla" mücadele başlattığını açıkladı ve İslam'ın "dünya genelinde bir kriz hâline geldiğini" söyledi. 

Başkent Paris'te bir öğretmen derste öğrencilerine Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed karikatürünü gösterdikten sonra hedef hâline getirildi ve bir sokakta başı kesilerek öldürüldü. Öğretmen Samuel Paty'nin ölümü Fransa'da ciddi bir tepkiye neden oldu. Hükûmetin açıklamaları sertleşti ve radikal islamla mücadele operasyonları sıklaştırıldı. 

Macron'un giderek sertleşen açıklamaları Müslümanların tepkisini çekti.  

Macron, tepkilerden sonra Al Jazeera kanalıyla uzun bir söyleşi yaparak İslam'la ilgili açıklamalarına açıklık getirdi. Macron, Hz. Muhammed'i tasvir eden karikatürlerin Müslümanlar için 'şoke edici' etkisinin olduğunu anladığını ancak bunun şiddete başvurmayı haklı çıkarmadığını söyledi.
 

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