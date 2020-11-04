"Fransa, Müslüman ülkelere Macron'un laiklik ve ifade özgürlüğü konusundaki fikirlerini açıklamak için elçi atamayı planlıyor"

Fransa'da İslam'la ilgili tartışma Eylül ayında Charlie Hebdo dergisinin 2015'te saldırıdan önce yayımlanan Hz. Muhammed karikatürünü yargılamaların arifesinde yeniden yayımlamasıyla başladı. Charlie Hebdo dergisi, karikatürü yeniden yayımladıktan sonra tehditler almaya başladı ve Fransız medyası ifade özgürlüğünü savunan bir kampanya başlattı. Hz. Muhammed karikatürünün yeniden yayımlanmasından sonra Charlie Hebdo'nun eski ofisinin yakınında bir bıçaklı saldırı yaşandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ekim ayı başında "İslamcı ayrımcılıkla" mücadele başlattığını açıkladı ve İslam'ın "dünya genelinde bir kriz hâline geldiğini" söyledi.

Başkent Paris'te bir öğretmen derste öğrencilerine Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed karikatürünü gösterdikten sonra hedef hâline getirildi ve bir sokakta başı kesilerek öldürüldü. Öğretmen Samuel Paty'nin ölümü Fransa'da ciddi bir tepkiye neden oldu. Hükûmetin açıklamaları sertleşti ve radikal islamla mücadele operasyonları sıklaştırıldı.

Macron'un giderek sertleşen açıklamaları Müslümanların tepkisini çekti.