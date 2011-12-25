'Fransa, Minsk Grubu'ndan çekilsin'

T24 - 577 parlamenterli Fransız Meclisi’nde 50 oyla geçen sözde soykırım yasasıyla Fransa’nın tarafsızlığını kaybettiğini belirten Türkiye, bu ülkenin Minsk Grubu’ndan derhal çekilmesi için AGİT nezdinde girişim başlattı.



Fransa’nın 3 eşbaşkandan biri olduğu Minsk Grubu, Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali üzerine bu ülkeyle Azerbaycan arasındaki ihtilafı çözmek üzere kurulmuştu.



Türkiye, Fransa’nın ‘Minsk Grubu’ndan bir an önce ayrılmasını istedi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu, Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etme amacıyla kurulmuştu.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, 1992’den beri faaliyette olan bu grubun üç eşbaşkanlığından birini Fransa yapıyor. Türkiye, Fransa Parlamentosu’nda onaylanan sözde soykırım yasası sonrası Paris’in artık “tarafsız konumunu yitirdiğini” ve “Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılacak görüşmelere bundan sonra tarafsız yaklaşamayacağı” görüşünü ortaya koydu ve bunun için AGİT nezdinde girişimde bulunarak Fransa’nın Minsk Grubu’ndan bir an önce ayrılmasını istedi. AGİT’in merkezi Viyana’da başlatılan bu girişim için Türkiye’nin AGİT Daimi Temsilciliği’ne bizzat Ankara’dan talimat geldiği öğrenildi.

Gül de uyarmıştı



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de önceki gün yaptığı açıklamada, Fransa’nın Kafkasya’daki istikrarsızlığı gidermek ve özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ihtilafa çözüm bulmak için kurulmuş olan Minsk Grubu’nun üç üyesinden birisi olduğunu belirterek, “Herhalde bu yasa teklifi kanunlaştıktan sonra ki böyle olmamasını ümit ederim, Fransa’nın bütün bu arabuluculuk çalışmalarından hemen çekilmesi gerekir. Çünkü Fransa, tarafsızlığını resmen ihlal eden ve taraflı olduğunu resmen ilan eden bir tavır almaktadır bu davranışıyla” demişti.

Bakü'den destek



Fransa’nın AGİT Minsk Grubu’ndaki görevini bırakmasına yönelik girişimi, Azerbaycan’dan da “dolaylı” destek gördü. İktidardaki “Yeni Azerbaycan Partisi” Genel Başkan Yardımcısı Ali Ahmedov, yasanın resmileşmesi halinde, Fransa’nın Karabağ sorununun çözümünde adaletli tavır sergilemesinin “kuşku” yaratacağını kaydetti.

3 başkandan biri



AGİT Minsk Grubu, Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etmek amacıyla, 1992 yılında AGİT tarafından kuruldu. 6 Aralık 1994 tarihinde Budapeşte’de yapılan toplantıda, Minsk Süreci için eşbaşkanlık kurumlarının oluşturulmasına ve bu eşbaşkanların ABD, Fransa ve Rusya olmasına karar verildi. Halen ABD’nin eşbaşkanlığını Robert Bradtke, Rusya’nınkini Igor Popov yüütüyor.



Fransa’nın ise Ocak ayından itibaren eşbaşkanlık görevini Jak For, Bernard Fassier’den devralacak. AGİT Minsk Grubu’nda Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan da yer alıyor.

