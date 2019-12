Fransa Milli Takımı ezandan rahatsız oldu

Türkiye'de ilk defa Edirne'de düzenlenen Avrupa Bayanlar Softbol Kupası Turnuvası'na katılan Fransa Milli Takımı, kaldığı otelin çevresindeki camilerden okunan ezan sesinden rahatsız oldu ve otel yönetimine şikayatte bulundu.



Fransa Softbol Milli Takımı'nın bu şikayeti üzerine şaşkına dönen otel yönetimi, durumu Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Başkanı Şahin Kömürcü'ye bildirdi. Kömürcü de bu şikayete tepki gösterdi.



Avrupa Bayanlar Softbol Kupası 18 Ağustos günü Edirne'deki Şükrüpaşa Spor Kopleksi'nde başladı. Türkiye, İngiltere, İsviçre ve Fransa Milli Takımları'nın katıldığı ve 22 Ağustos günü yapılacak final maçından sonra tamamlanacak olan turnuvaya dün Fransa Milli Takımı'nın ilginç şikayeti damgasını vurdu. İngiltere ile oynadıkları karşılaşmanın ardından kent merkezindeki İki Kapılı Han Caddesi üzerindeki Rüstempaşa Kervansaray Oteli'ne giden sporcular, burada resepsiyondaki görevliye, "Okunan ezan sesinden rahatsız oluyoruz ve uyuyamıyoruz. Lütfen gerekeni yapın" diye şikeyetti bulundu. Görevli ise Müslüman ülkelerinde 5 vakit ezan okunduğunu ve yapabilecekleri bir şey olmadığını söyledi. Otel yönetimi bu durumu Türkiye Beyzbol,Softbol,Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Başkanı Şahin Kömürcü'ye aktardı.



"Tepki gösterdim"



Turnuvanın çok güzel başladığını belirten Federasyon Başkanı Şahin Kömürcü, "Çok güzel başlayan ve her türlü imkanları sunduğumuz bir şampiyona. Biz de diğer ülkelere gidiyoruz, bu ilginin milyonda birini göremiyoruz. En son Akdeniz Oyunları'nda damı akan bir odaya yerleştirdiler takımı. Ama biz en iyi yerlerde yatırıyoruz misafirlerimizi. Dün otelin müdürü beni aradı. 'Misafirlerinizin bir rahatsızlığı var. Otelle ilgili sorunu çözüyorum, ama bu rahatsızlığı size iletmek zorunda kaldım' dedi. Ben de şaşırdım kaldım. Tabiri caizse yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Her akşam bakıyorum. Her akşam kokteyl, yemek bir şekilde ülkemi tanıtıyorum ve misfirperverliğimizi anlatıyorum. Otel müdürü dedi ki bana, 'Ezan sesinden rahatsız olmuşlar.' Yani bizim kutsal değerlerimiz var. Bayrağımız ve ezanımız. Bundan ötesi yok, diğeri teferruat. Hemen kafile ile görüştüm. Böyle bir terbiyesizlik yaptılarsa yanlış olduğunu, gerekirse onları turnuvaya katmayacağımı ve gerekirse softbolu kapatacağımı söyledim. Biz her gelen ülkeye son derece kibar davranıyoruz. Biz San Marino'da kilisenin otelinde kaldık. Sürekli çan sesleri vardı, ama biz kimseye demedik, hoşgördük adamların dini diye. Biz bu kadar hoşgörülüyken onların bunları yapamayacağını, yaparlarsa da bir kaygımız olmadığını ve Avrupa Federasyonu'nu da tanımıyacağımı söyleyerek, tepkimizi dile getirdim. Daha sonra onlar da özür dilediler ve kabalık yaptıklarını söylediler. Kendilerinin yanlış anlaşıldıklarını belirterek özür dilediler. Sonra da bizi ülkelerine davet ettiler" dedi.



Otel Müdürü Hakan Yaykın ise, "Dün akşam resepsiyondaki arkadaşa şikayette bulunmak üzere 3 Fransız gelmiş ve sabah, öğle ve akşam ezanlarından rahatsız oldukları söylemişler. Arkadaşa, "Ezan sesinden rahatsız oluyoruz. Sabah uykumuz bölünüyor" gibi şikayet geliyor. Arkadaşımız da burada ezanın 5 vakit okunduğunu ve yapabilecekleri birşey olmadığını söylüyor. Şikayet bu konuda geldi. Gerekli açıklamayı ilettik kendilerine. Durumu da federasyona bildirdik. Otelimiz 3 caminin ortasında. Bu camilerde okunan ezan sesi, sanki otelin içinden okunuyormuş gibi net duyuluyor" dedi.



Turnuvada ise bugün Türkiye ile Fransa Milli Takımları karşılaştı. Karşılaşma, Fransa'nın 18-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.