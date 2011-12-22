Fransa Meclisi soykırım yasasını kabul etti

T24-

Fransız malı aracını parçaladı

Yasanın mimarına öpücüklü kutlama



'Tehdit diplomasisi'



Deri ceketle geldi



Babası Cezayir doğumlu



7 Aralık'ta Fransa meclisi yasalar komisyonunda kabul edilen teklifin, başkanlık divanında hükümetin de itiraz etmemesi üzerine resmen gündeme alınması kararlaştırılmıştı.Yasa teklifinde, ''Fransız yasaları tarafından tanınan soykırımların reddi, bir yıl ve 45 bin avro para cezasına çarptırılır'' ifadesi yer alıyor. Fransa parlamentosu, 29 Ocak 2001 tarihinde, ''Fransa, 1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanır'' ifadesiyle kaleme alınan bir yasayı onaylamıştı.Fransa meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören bir yasa teklifini 2006 yılında onaylamıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bu teklifin senatoya gelmesini engellediği için teklif yasalaşmamıştı.Fransa'daki Sosyalistler, bu yasa teklifini Mayıs ayında senato gündemine getirmiş, ancak ezici bir çoğunlukla teklifin oylanma önerisi reddedilmişti. Teklifin mecliste kabul edilmesi yasalaşması anlamına gelmiyor. Şimdi Senato'nun onayı gerekiyor.Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri nisan ayında yapılacak ve teklifi daha önce engelleyen Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin şimdi desteklediği teklif ile seçimleri düşündüğü yorumları yapılıyor. Sarkozy, cumhurbaşkanlığında ikinci dönemi garantilemek amacında.Öte yandan tasarının kabule edilmesine ilk tepki Almanya'daki bir Türk vatandaşından geldi. Almanya'da bir Türk, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin cezalandırılmasını öngören yasa tasarısını kabul eden Fransa meclisini, Fransız arabasını balyozlarla parçalayarak protesto etti.Bremen eyaletine bağlı Bremerhaven kentinde yaşayan Harun Yağcı, ''Bu kadar iyi niyete rağmen çıkarları uğruna Türkiye'yi karalamayı sürdüren Fransa'yı, bu girişimlerinden dolayı şiddetle kınıyoruz'' dedi.Firma olarak Fransa'ya karşı protestolarını dile getirmek amacıyla Fransız arabalarını imha kararı aldıklarını ifade eden Yağcı, ''Protostomuz belki acımasız görülebilir, ama kendi kanlı tarihine bakmayan Fransa'nın, sözde Ermeni soykırımını temcit pilavı gibi ortaya sürerek prim sağlamaya çalışması ve halkları bu konuda yanıltması da gaddarlık değil midir?'' diye konuştu.Yağcı, bu konuda tavrın değişmemesi halinde Fransız arabalarını imha eylemlerini Almanya çapında 2015 yılına kadar sürdüreceklerini, protestolarına katılmak isteyenlere de yardımcı olacaklarını söyledi.Harun Yağcı, ''Arabayla kalmayıp, her çeşit Fransız mamullerini boykot edeceğiz'' diye konuştu.Almanya'daki Türk sivil toplum derneklerinin olaylara karşı sessiz kalmasına anlam veremediğini ifade eden Yağcı, Fransa'ya dünya çapında tepki gösterilmesi gerektiğini de belirtti.Fransız Bakan Ollier, yasa teklifini kaleme alan iktidar partisi Halk Hareketi Birliği (UMP) milletvekili Boyer'i, genel kurulda yapılan oylamanın ardından öperek kutladı.Meclisteki oturumundan sonra Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Boyer, bugün meclis binası önünde gösteri yapan Türklere tepki gösterdi.Fransız vekil, “Türklerin meclis binasının önünde gösteri yapıp bize ne yapılacağını dayatmaları kabul edilemez. Bu alışık olmadığımız bir durum” dedi.“Örgütlenme ve gösteri yapma hakkının karşı mısınız?” sorusunu yanıtlamayan Boyer, yine Türk yetkililerinin diplomatik ve ekonomik alanda yaptırım tehditlerinin kendisini “şoke” ettiğini söyledi.“Türkiye'ye bir şey dayatmamız söz konusu değil” ifadesini kullanan Fransız milletvekili, bu tür bir yasanın diğer AB ülkelerinde de geçtiğini ifade ederek, “Bu Fransız meclisinin özgür iradesinde alınan bir karar” diye konuştu.“Bu yasa teklifi Türkiye'ye karşı değil” diyen Boyer, Fransa'nın Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini söyledi. Boyer, özellikle “AB kapısını çalan Türkiye'nin bu tepkisini anlamakta güçlük çektiğini” ifade etti.Kritik oturumda ilk söz alan isim olan Boyer, kürsüdeki konuşmasında ise tasarıya sert tepki gösteren Türkiye'nin "diplomatik tehditlerinin kabul edilemez olduğunu” belirterek, Türkiye'nin ekonomik yaptırım tehditlerinin Dünya Ticaret Örgütü ve AB kurallarına aykırı olduğunu söyledi.“Fransız iş adamları, Türkiye'nin tehditlerine boyun eğmesin” diyen Boyer, “Bu tehdit diplomasisi, Türkiye gibi büyük bir dost ülkeyi onurlandırmıyor” ifadesini kullandı.Fransız vekil, "Bazı ülkeler 1915 olaylarını inkar ederek suç işlediler. Cezasız kaldılar. 1914 yılındaki Ermenilerin üçte ikisi ya tehcir edildi ya da katledildi. Sizden destek bekliyorum" dedi.Renkli elbisesi ve üstüne giydiği siyah deri ceketle meclis kürsüsünde konuşan Boyer'in kritik oturum için seçtiği spor giyim tarzı dikkat çekti.Meclise 2007 yılında giren Valerie Boyer'in babası Cezayir, annesi Tunus doğumlu. Kendisiyse 1962 yılında Fransa'da dünyaya geldi.



Sarkozy’nin yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak tanınan Boyer, daha önce Hürriyet Daily News gazetesine verdiği demeçte “Aile kökenlerim Cezayirli. Ancak Cezayir’de hiçbir şekilde soykırım yaşanmadı” demişti.

