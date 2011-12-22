Fransa Meclisi 'soykırım yasası'nı görüşmeye başladı

T24 -

Erdoğan, Fransa'ya yaptırımları açıklayacak

Sarkozy'nin kurmayları da yasaya karşı

Türkler, Fransa Meclisi önünde eylem yapıyor







'Kaynak AB yasaları'



'Sarkozy Ermenistan'ı kardeş ülke ilan etti'



Dışişleri Bakanı Juppe Mecliste yok

Parlamentoda yasalaşması yeterli değil

Siyasi parti temsilcileri konuşacak

1 yıl hapis 45 bin euro

Sarkozy daha önce reddetmişti

Büyükelçi dönecek

'Ekonomik ilişkiler zarar görecek'



Ermeni tehcirinin 'soykırım' olduğunu daha önce kabul eden Fransa, bu kez iddiaları inkar edenlere ceza verilmesini öngören yasayı oyluyor.Eğer yasa yürürlüğe girerse bundan sonra İsviçre ve Slovakya örneğinde olduğu gibi 'Ermeni soykırımı yoktur' diyenler cezalandırılacak. Ankara ile Paris arasında gerilime neden olan yasa taslağı Fransa Ulusal Meclisi'nde görüşülmeye başlandı.Genel kurulda ilk olarak, yasa teklifini kaleme alan iktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) Marsilya milletvekili Valerie Boyer söz aldı. Boyer, soykırımın inkarının suç sayılması yasa teklifinin AB yasalarından alınarak Fransa yasalarına uyarlandığını söyledi.Yasa teklifiyle Türkiye'nin hedef alınmadığını iddia eden Boyer, bu yasanın Türk-Fransız ilişkilerini zedelememesini dilediğini belirtti:"Amacımız ilişkileri zedelemek değil. Ticari ilişkilerin zedeneleceğini düşünmüyorum. Ambargo gibi tehditlerin hayata geçeceğini sanmıyorum. Türkleri gerçeklerle yüzleşmeye davet ediyorum. Bizi hoşgörü ile karşılayacaklarını düşünüyorum."Valerie Boyer, milletvekillerine 'Türkiye'nin tehditlerini ciddiye almayın' çağrısında bulundu: "Türkiye, Fransa gibi Dünya Ticaret Örgütü üyesi, bizi boykot edemez."Sarkozy'nin Ermenistan'ı kardeş ülke ilan ettiğini hatırlatan Boyer, "Dostluğun ötesinde ilişkilerimiz var. Ermeniler, Fransa'da yani kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamak istiyorlar" diye konuştu.Fransa hükümetinin yasa teklifi görüşmelerine düşük profille katılması dikkat çekti. Özellikle Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe'nin meclise gelmeyerek, yasaya destek vermemesinin önemli olduğu belirtildi. Juppe, Davutoğlu'yla yaptığı görüşmede de "Biz yaptık, siz yapmayın" diyerek yasa teklifini desteklemediğini açıklamıştı.Teklifin mecliste kabul edilmesi yasalaşması anlamına gelmiyor. Senatonun da meclisten geçen aynı metni oylayıp kabul etmesinin ve Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin bunu imzalayıp resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.Yasa oylanmadan siyasi grup temsilcileri ve hükümet adına bir bakan söz alacak. Meclisteki bu konuşmaların ardından siyasi parti temsilcileri söz alarak konuşma hakkına sahip.Yasa teklifi, 7 Aralık'ta Fransa meclisi yasalar komisyonunda kabul edilmişti. Önceki gün başkanlık divanında hükümetin de itiraz etmemesi üzerine teklif, resmen bugün gündeme alınmıştı.Yasa teklifinde, ''Fransız yasaları tarafından tanınan soykırımların reddi, bir yıl ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılır'' ifadesi yer alıyor. Fransa parlamentosu, 29 Ocak 2001 tarihinde, ''Fransa, 1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanır'' ifadesiyle kaleme alınan bir yasayı onaylamıştı.Fransa meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarının suç sayılmasını öngören bir yasa teklifini 2006 yılında onaylamıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bu teklifin senatoya gelmesini engellediği için teklif yasalaşmamıştı.Fransa'daki Sosyalistler, bu yasa teklifini geçtiğimiz ayıs ayında senato gündemine getirmiş, ancak ezici bir çoğunlukla teklifin oylanma önerisi reddedilmişti.Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Türkiye, Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu'nu Ankara'ya geri çekecek. Fransa'nın da diplomatik teamül gereği, Ankara'daki Büyükelçisini Paris'e geri çağırması bekleniyor.Teklifin kabul edilmesi halinde, bakan ve milletvekili ve diğer üst düzeyde bürokratların Fransa'ya yapacağı ziyaretlerin askıya alınması bekleniyor.2001 yılında kabul edilen yasanın ardından Türkiye eski Paris Büyükelçisi Sönmez Köksal'ı Ankara'ya geri çekerken, Fransa'ya yapılan bütün resmi ve özel ziyaretler askıya alınmıştı.Yasa teklifinin Fransa meclisinden kabul edilmesi, iki ülke arasında son yıllarda giderek artan ekonomik ilişkileri de olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor.Yasa teklifini engellemek için Paris'e gelen TÜSİAD ve TOBB temsilcileri, THY'nin satın alacağı çok sayıda Airbus uçağı ve Türkiye'nin gelecek 10 için açacağı 100 milyar dolarlık enerji ihalelerinin olumsuz yönde etkilenebileceği uyarısında bulunmuştu.2010 yılı rakamlarına göre, Türkiye, Fransa'nın en fazla ihracat yatığı ülkeler sıralamasında 6 milyar 264 milyon Euro ile 11. sırada. Fransa'nın en fazla ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye, 5 milyar 402 milyon Euro ile 16. sırada.Fransa'nın 2011 yılının ilk 10 ayı için Türkiye'ye yaptığı ihracat 5 milyar 693 milyon Euro. Fransa'nın, 2011 yılının ilk 10 ayı için Türkiye'den yaptığı ithalat oranıysa 4 milyar 929 milyon Euro.