Fransa Meclisi, hükümeti IŞİD soykırımını tanımaya davet etti

Meclis genel kurulunda oy çokluğu ile kabul edilen kararda, hükümete, IŞİD'in Irak ve Suriye'de dini azınlıklara yönelik soykırım suçu işlediğini tanıması çağrısında bulunulurken, sorumluların uluslararası adalet önünde yargılanmasının sağlanması istendi.

Bağlayıcı niteliği olmayan kararda, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta Hristiyan, Yezidi ve diğer dini azınlıklara yönelik şiddet ve cinayetlerinin, soykırım kriteri tanımını karşıladığı ifade edildi.

Kararda, "Fransız hükümetini, işlenen soykırımı resmen tanımaya ve bu suçların sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanabilmeleri için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde girişimde bulunmaya davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Esad yönetiminin saldırıları

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Marc Ayrault, ekim ayında ülkesinin Halep’te işlenen savaş suçlarıyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurmayı planladığını bildirmişti.

Paris Mahkemesi ise geçen ay Şam rejimi aleyhine Suriye'de "insanlık suçu" işlendiği gerekçesiyle yapılan bir şikayet başvurusunu kabul etmişti.