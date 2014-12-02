Fransa Meclisi, Filistin'in tanınmasını istedi

Fransa Meclisi'nde 'Filistin'in devlet olarak tanınmasını' talep eden karar tasarısı 151 'hayır' oyuna karşılık 339 'evet’' oyuyla kabul edildi.

Oylamadan önce Sosyalist Parti adına konuşan François Loncle, ‘’Filistin’in devlet olarak tanınmasının, İsrail-Filistin sorununun çözümüne ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasına katkı sağlayacağını’’ söyledi.

İngiltere ve İspanya parlamentolarının da Filistin’in tanınması yolunda karar aldığını hatırlatan Loncle, Fransa’nın da bu kararı alarak barış görüşmelerinin başlamasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

UMP: Karar meclisin yetkisinde değil

Muhalefetteki Halk Hareketi Birliği (UMP) adına konuşan Christian Jacob, bu konuda karar vermenin meclisin yetkisinde olmadığını belirterek, girişimin anayasaya aykırı olduğu görüşünü dile getirdi.

Jacob, barış görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından Filistin’in tanınmasını istediklerini söyledi. Jacob, meclisin Filistin’i tanıma yolunda alacağı kararın hiçbir hukuki gücü olmadığını belirtti ve bu girişimi ‘’gereksiz’’ gördüklerini söyledi.

Mecliste diğer radikal sol partinin, karar tasarısını desteklediği gözlendi.

Meclis genel kurulunun bugünkü kararı tavsiye niteliğini taşıyor.

Filistin’i tanıma konusunda bağlayıcı kararın hükümet tarafından alınması gerekiyor.

Tasarıyla ilgili geçen hafta mecliste yapılan oturumda konuşan Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Fransa'nın sorumluluklarını yerine getirerek Filistin'in devlet olarak tanıyacağını söylemişti.





11 Aralık tarihinde oylanacak

Fransa meclisinde Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin kabul edilen karar tasarısının ardından, aynı konuya ilişkin bir başka karar tasarısı 11 Aralık'ta Fransa Senatosu'nda oylanacak.

Avrupa Parlamentosu (AP) da geçen haftaki oturumunda, Filistin'in devlet olarak tanınması yönündeki tasarıyı görüşmüştü. Tasarının da AP Genel Kurulu aralık ayı oturumlarında oylanması öngörülüyor.