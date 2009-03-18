Fransa Meclisi de NATO'ya dönüşe onay verdi

Fransa meclisinin, NATO'nun askeri komuta kademesine dönülmesine onay verdiği bildirildi.



General Charles de Gaulle döneminde 1966 yılında NATO'nun askeri kanadından ayrılan Fransa'nın dönüşü konusunda Meclis ve Senatodaki oturumların sonunda yapılan oylamada, tezkere 238'e karşı 329 oyla kabul edildi.



Başbakan François Fillon yaptığı konuşmada, Fransa'nın ABD'ye karşı "boyun eğmeyen" statüsünü korumak istediğini belirterek, "Fransa'nın müttefik olduğunu ancak bağımlı olmadığını, sadık ancak boyun eğmeyen olduğunu, her zaman için dostça olduğunu ancak hiçbir zaman buyruk altında olan olmadığını" kaydederek, "İşte, bizim Amerika ile olan ilişkimizin doğası bu" dedi.



Son anayasa değişikliğine göre, oylamanın bir güven oylaması şeklinde gerçekleşeceği ve tezkerenin reddedilmesi halinde hükümetin düşeceği belirtilmişti.



Fransa'nın NATO'nun askeri komut kademesine dönüşü 3 ve 4 Nisan tarihlerinde, İttifakın 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Strasbourg ve Kehl kentlerinde düzenlenecek zirvede kesinlik kazanacak.



Muhalefet partileri hükümeti, kendilerine danışmadan böyle bir karar aldığı gerekçesiyle eleştiriyor.