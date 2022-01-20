Fransa Meclisi, Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Fransa'da Meclis, Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlallerini 'soykırım' olarak tanıma kararı aldı.

AFP'nin son dakika haberine göre, Fransa Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik insan hakkı ihlali uygulamalarını 'soykırım' olarak niteledi.

Daha önce Hollanda, Kanada, Britanya ve Litvanya parlamentosu, Uygurlara yönelik uygulamaları 'soykırım' olarak tanımıştı.

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.