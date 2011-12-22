Fransa Meclis soykırım yasasını onayladı

Fransa Meclisi, bilimsel ve üniversite araştırmalarının cezadan muaf tutulmasını isteyen önergenin geri çekilmesinin ardından Ermeni soykırımının inkarını yasaklayan yasayı onayladı. Yasa, "Yasalarca kabul edilmiş soykırımların inkârını" yasaklayan ve bu suçu işleyenlerin 1 yıl hapis ve 45 bin euroya kadar para cezasına çarptırılacak.



Değişiklik önergeleri içinde yer alan ve ''Bilimsel ve üniversite araştırmalarının, cezai müeyyideden muaf tutulmasını'' talep eden değişiklik önergesi, uzun tartışmaların ardından önergeyi veren milletvekili tarafından geri çekildi.



Hükümet adına konuşan Parlamento ile ilişkilerden sorumlu Bakan Patrick Ollier'in de bu değişiklik önergesine karşı çıkması ve geri çekilmesini istemesi dikkati çekti.

