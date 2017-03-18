Fransa Maliye Bakanı'nın çorapları, G20 fotoğrafına damga vurdu

G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası yöneticilerinin bir araya geldiği toplantının aile fotoğraflarında en çok dikkati çeken, Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin'in parlak eflatun çorapları oldu.

Almanya'nın Baden Baden kentinde dün saat 19.30'da sona eren G-20 zirvesinin ardından, delegasyon üyeleri birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Fotoğrafta en ön sırada oturan Fransız Maliye Bakanı Sapin'in parlak eflatun renginde çorabı herkesin dikkatini çekti.

Bakan Sapin'in takım elbisesine uymayan eflatun renginde çorabı, gece karanlığında çoğu davetlinin koyu takım elbiseleri arasında, aile fotoğrafına farklı bir renk kattı.

Kongre Merkezi'nde yapılan görüşmelerde Türkiye'yi, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek temsil etti.