Fransa Mali'ye askeri operasyon hazırlığında

Afrika'nın Sahel kuşağında yer alan ülkelerden Mali yakın gelecekte askeri bir operasyona sahne olabilir. Fransa, Mali'nin kuzey bölgelerini kontrolünde bulunduran İslamcı gruplara karşı Afrika ve Avrupa devletlerinin de destek sağlayacağı askeri bir operasyon hazırlığına başladı.



Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre; Fransız basını, adını belirtmediği diplomatları kaynak göstererek, bölgede Fransa'nın çıkarlarını zedelemeye başlayan ve "El-Kaide bağlantılı" oldukları söylenen İslamcı gruplara karşı askeri bir operasyon için Paris'in bazı Afrika ve Avrupa ülkelerine ek olarak ABD, Rusya ve Çin'in desteğini aldığını yazdı.

"Askeri-siyasi" olarak tanımlanan operasyonun iskeletini "Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu"nun oluşturacağı belirtiliyor. Nijer, Burkina Faso ve Senegal'in askeri birlikler tedarik etmeye söz verdiği operasyona Fransa'nın askeri üslerinin bulunduğu Çad'ın da katılması bekleniyor.



Fransa'ya en büyük destek İngiltere'den



Operasyonda Batı dünyasından Fransa'ya en büyük desteğin İngiltere'den geleceği, Almanya ve Polonya'nın "istihbarat" sağlayacağı, İtalyan ve İspanyolların ise siyasi destek vereceği belirtiliyor. Fransız basını, Rusya ve Çin'in de "uluslararası terörizme karşı mücadeleye dayalı bir operasyona BM Güvenlik Konseyi'nde sorun çıkartmayacakları" güvencesi verdiklerini yazıyor. ABD'nin ise ön planda yer almak istememekle birlikte istihbarat konusunda yardım sağlayacağı aktarılıyor.



Hedef 4 bin militanı etkisizleştirmek



Batı ülkeleri tarafından tertiplenecek ama bir "Afrika Gücü Operasyonu" şeklinde gerçekleşecek opreasyonun komuta merkezi Mali'nin başkenti Bamako'ya yerleştirilecek. "Aqmi", "Ansar Dine" ve "Mujao" adlı örgütleri hedef alacak operasyon, bu örgütlere mensup oldukları söylenen yaklaşık 4 bin kişilik "İslamcı" teröristi Mali'nin Cezayir ve Nijer sınırlarındaki kuzeydoğu bölgelerinde tamamen etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.



Afrika'dan militan topluyorlar



Özellikle 2009 yılında bu yana bölgede gerçekleştirdikleri terör eylemleri ve kaçırdıkları Batılı esirlerle adlarını duyuran örgütlerin geçen yıl Libya'daki rejim değişikliğinin ardından bu ülkedeki birçok silahı ele geçirdikleri belirtiliyor. Fransız basınına bilgi veren terör uzmanları, bu grupların son zamanlarda Mali, Senegal, Burkina Faso, Nijer, Fildişi Sahilleri ve Batı Avrupa ülkelerinden militan topladıklarını ve geçtiğimiz aylarda düzenlemek istedikleri bazı eylemlerin son anda engellendiğini söylüyorlar.



6 Fransız esir



Sahel bölgesindeki İslamcı gruplardan Aqmi'nin elinde 6 Fransız esir bulunuyor. Fransız nükleer grubu Areva'ya çalışan esirler 2010 yılında Nijer'in kuzeyinde kaçırılmıştı. Aqmi, istediği 90 milyon Euro'luk fidye verilmediği takdirde esirleri öldürmekle tehdit ediyor.