Fransa Mali'den çekilme sinyali verdi

Fransa'dan Mali'nin Timbuktu kentindeki askeri birliklerin yaın zamanda geri çekileceği sinyali geldi. Açıklamayı Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius yaptı.

Fabius, Mali'nin Timbuktu kentindeki Fransız birliklerinin kısa bir süre sona geri çekileceğini açıkladı.



Fransız inter radyo kanalına konuşan Fabius, Fransız birliklerinin Mali ordusu ile birlikte kontrolünü elinde tuttukları kentlerin denetimini Afrikalı uluslararası güce bırakmak niyetinde olduklarını ifade etti.

Fabius, Fransız birliklerinin ülkenin kuzeyinde isyancılara karşı yeni bir kara harekatına katılıp katılmayacağı sorusuna ise açıklık getirmedi.

Timbuktu'daki çatışmaların ardından, Fransız Cumhumbaşkanı François Hollande, şehri ziyaete gitmiş, bölgedeki Fransız askeri birlikleri ile bir araya gelmişti.