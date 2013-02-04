T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa Mali'den çekilme sinyali verdi

Fransız dışişleri bakanı kontrolü Afrikalı uluslararası güçlere bırakma niyetinde olduklarını söyledi

04 Şubat 2013 16:19

Fransa'dan Mali'nin Timbuktu kentindeki askeri birliklerin yaın zamanda geri çekileceği sinyali geldi. Açıklamayı Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius yaptı.

Fabius, Mali'nin Timbuktu kentindeki Fransız birliklerinin kısa bir süre sona geri çekileceğini açıkladı.
 
Fransız inter radyo kanalına konuşan Fabius, Fransız birliklerinin Mali ordusu ile birlikte kontrolünü elinde tuttukları kentlerin denetimini Afrikalı uluslararası güce bırakmak niyetinde olduklarını ifade etti.

Fabius, Fransız birliklerinin ülkenin kuzeyinde isyancılara karşı yeni bir kara harekatına katılıp katılmayacağı sorusuna ise açıklık getirmedi.

Timbuktu'daki çatışmaların ardından, Fransız Cumhumbaşkanı François Hollande, şehri ziyaete gitmiş, bölgedeki Fransız askeri birlikleri ile bir araya gelmişti.

ETİKETLER

malifranseçekilme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24