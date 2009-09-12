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Spor

Fransa Makedonya'yı ezdi:83-57

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Makedonya, Fransa karşısına direnemedi, maçı Fransa 83-57 kazanmayı başardı.

12 Eylül 2009 03:00

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda  Makedonya, Fransa karşısına direnemedi, maçı Fransa 83-57 kazanmayı başardı.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa, E grubunun zayıf takımlarından Makedonya'yı 83-57 mağlup etmeyi başardı.

E grubuna galibiyetsiz giren Makedonya'yı 83-57 mağlup eden Fransa galibiyet sayısını üçe çıkartarak çeyrek finale yükselmek için büyük bir avantaj yakaladı.

Daha ilk periyotta farkı 15 sayının üzerine çıkartan Fransa, ilk yarıyı da 49-18 önde kapattı. Fransız ekibi oyunun büyük bölümünde yedek oyuncularına sans tanırken, ilk turda ortalama 34 dakika forma giyen Tony Parker, Boris Diaw gibi yıldızlarını da dinlendirme fırsatı yakaladı.

Fransa adına Floran Pietrus ve de Kolo 14'er sayı ile karşılaşmayı tamamladı.

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