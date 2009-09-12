Fransa Makedonya'yı ezdi:83-57

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Makedonya, Fransa karşısına direnemedi, maçı Fransa 83-57 kazanmayı başardı.
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa, E grubunun zayıf takımlarından Makedonya'yı 83-57 mağlup etmeyi başardı.
E
grubuna galibiyetsiz giren Makedonya'yı 83-57 mağlup eden Fransa
galibiyet sayısını üçe çıkartarak çeyrek finale yükselmek için büyük
bir avantaj yakaladı.
Daha
ilk periyotta farkı 15 sayının üzerine çıkartan Fransa, ilk yarıyı da
49-18 önde kapattı. Fransız ekibi oyunun büyük bölümünde yedek
oyuncularına sans tanırken, ilk turda ortalama 34 dakika forma giyen
Tony Parker, Boris Diaw gibi yıldızlarını da dinlendirme fırsatı
yakaladı.
Fransa adına Floran Pietrus ve de Kolo 14'er sayı ile karşılaşmayı tamamladı.