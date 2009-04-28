Fransa lokantalarda KDV’yi yüzde 14 indiriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, lokantalardaki KDV oranının yüzde 19,6'dan, 5,5'e düşürülmesi için yasa hazırlanması konusunda parlamentoya tavsiyede bulundu.



Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan açıklamada, Sarkozy'nin, lokanta sahiplerinin, KDV'de vergi indirimi karşılığında fiyatları aşağı çekmesi ve daha fazla işçi çalıştırılması için garanti vermesini istediği bildirildi.



AB Komisyonu, geçen yıl üye ülkelerdeki lokantalarda KDV oranlarının düşürülmesi için olumlu görüş bildirmişti.



KDV oranının düşürülmesi sonucu, devletin yılda 1,2 milyar avro tutarında vergi kaybına uğraması bekleniyor.



Fransa'da yaklaşık 180 bin lokantada, 900 binin üzerinde işçi çalışıyor.



