Fransa Libya'ya ilk bombayı attı!

TSİ 18:45'te düzenlenen operasyonda, Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'ye bağlı askeri hedeflerin vurulduğu açıklandı.ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya liderleri ile Arap ülkelerinin temsilcileri bugün Libya konusunda Paris'te bir araya geldi. Liderler, Libya'da sivil halkın korunması amacıyla "vakit geçirilmeksizin harekete geçildiğini" açıkladı.Sarkozy gazetecilere yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizle vardığımız anlaşma çerçevesinde hava kuvvetlerimiz Albay Kaddafi'nin uçaklarının Bingazi halkına yönelik saldırılarına karşı çıkacak. Uçaklarımız halihazırda bu kente yönelik hava saldırılarına mani olmaya başlamış bulunuyor" dedi.Sarkozy, Fransa'nın savaş uçaklarının sivil halkı tehdit etmesi durumunda Kaddafi yanlısı güçlerin tankları vurmaya hazır olduklarını ifade etti. Fransız lider, Libya Kaddafi'nin saldırılarını durdurması halinde diplomatik çözümün hala masada olduğunu belirtti.Kanada Başbakanı Stephen Harper, "çok kısa bir süre" içerisinde büyük bir hava operasyonu düzenleneceğini ve ülkesinin de bunun bir parçası olacağını söyledi. Harper ayrıca denizden abluka da dahil olmak üzere deniz müdahalesinin de yapılmakta olduğunu vurguladı.ABD Başkanı Barack Obama da Brezilya'da yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Libya'ya karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Arap ülkelerinin bu müdahaleye desteğinin kritik olduğunu ifade etti. Clinton ayrıca, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin süreçten an be an haberdar edildiğini de sözlerine ekledi.İngiltere Başbakanı David Cameron, Libya konusunda "harekete geçme zamanının" geldiğini duyurdu.Uluslararası ajanslara yansıyan haberlere göre, müdahaleye ilk etapta Fransa, İngiltere, ABD ve Kanada'nın yanı sıra Katar, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Norveç katılacağını teyit etti.ABD'li bir yetkili, AP ajansına yaptığı açıklamada, Amerikan savaş gemileri ve uçaklarının Libya'ya yönelik bir askeri müdahale için hazır durumda olduğunu ancak ilk etapta Fransa tarafından yürütülen harekata katılmadıklarını bildirdi.Sarkozy'nin açıklamasından kısa bir süre önce Fransa ve Kanada ordusuna ait savaş uçaklarının Libya üzerinde keşif uçuşu yaptıkları bildirildi. El Arabiya televizyonunun Paris muhabiri, yapılan keşiflerde başta Sirte Askeri Havaalanı olmak üzere askeri hedeflerin belirlendiğini duyurdu. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, önceki haberlerin aksine şu aşamada operasyona sadece üs desteği verdiklerini söyledi.Berlusconi ayrıca İtalya'nın Napoli kentinde bulunan NATO üssünün harekatın merkezi olarak kullanılmasını önerdi.Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan toplantıya Sarkozy'nin yanı sıra BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı David Cameron'un yanı sıra AB, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcileri de katıldı.Almanya ise operasyona katılmayacağını açıkladı. El Arabiya kanalı, Türkiye'nin de Libya, yeni bir Irak'a dönüşmediği sürece Kaddafi'ye yönelik bir operasyona katılmaya hazırlandığını öne sürdü. Ancak bu iddia, başka kaynaklarca doğrulanmadı.