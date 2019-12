Fransa: Libya'ya hava operasyonu için her şey hazır

T24 - Birleşmiş Milletler’in Libya’ya karşı uçuşa yasak bölge kararından sonra Kaddafi yönetimi tüm operasyonları durdurdu ve ateşkes istedi. Libya, Türkiye ve Malta'dan, ateşkesin gözetimi ve uygulanmasına yardımcı olmasını isterken; Fransa, Libya'ya yönelik hava saldırısı için her şeyin hazır olduğunu ancak zamanın belli olmadığını kaydetti.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi kararını onayladı. Kararın alınmasından sonra operasyonun her an başlaması bekleniyor.



Alınan bu karardan sonra Kaddafi'den geri adım geldi. Reuters haber ajansına göre Libya yönetimi Uçuşa yask bölgedeki tüm operasyonlarını, sivillerin zarar görmemesi için askıya aldığını duyurdu.



Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa "acil olarak ateşkes ilan ediyoruz ve askeri operasyonları durduruyoruz" dedi. "Sivillerin korunmasına büyük önem veriyoruz" diyen Kusa ayrıca Libya'daki tüm yabancıların ve yabancı malarının da korunacağını duyurdu.



Ateşkes kararının ülkedeki güvenliği tekrar sağlayacağını iddia eden Libya Dışişleri Bakanı, BM'in kararını da ülkesinin egemenliğine yönelik bir tecavüz olarak nitelendirdi.





Libya: Türkiye ateşkesin gözetiminde yardımcı olsun



Libya hükümet sözcüsü Musa İbrahim, Reuters'a yaptığı açıklamada, bu iki ülkeden, ateşkesin uygulanmasına gözlemci olarak katılmalarını da istediklerini ifade etti.



İbrahim, "Türkiye ve Malta'dan, ateşkesin gözetimi ve uygulanmasına yardımcı olunmasını istedik" dedi.



Sözcü, BM Güvenlik Konseyi ile de ateşkesin uygulanması konusunda işbirliği yapmak istediklerini söyledi.



Ateşkesi uygulamaya başladıklarını belirten İbrahim, Misrata veya diğer kentlere karşı bugün başlatılmış herhangi bir askeri operasyon olmadığını kaydetti.





İtalya: Üsler hazır



İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, BM'nin Libya üzerinde uçuşa yasak bölge ilanının uygulanmasında kullanılmak üzere İtalya'nın askeri üslerinin hazır olacağını söyledi.



Fratini, parlamentoda yaptığı konuşmada, Libya'ya karşı olası operasyonlarda Italya'nın aktif rol alacağını ve askeri üslerini hazır tutacağını kaydetti.





İsyancılar: Ateşkes blöf



Libyalı isyancılarsa ateşkes ilanını “blöf” olarak değerlendirdi. Muhaliflerin komutanı Halife Heftir, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, ateşkes kararının muhalefet açısından "bir önemi olmadığını" belirterek, bu kararın Kaddafi'nin "blöfü" olduğunu söyledi.



"Kaddafi'nin hiçbir zaman gerçeği söylemediğini, dünyanın Kaddafi'nin bir yalancı olduğunu bildiğini" söyleyen Heftir, "Kaddafi'nin silahlarını bırakmasını ve Libyalılara teslim olması gerektiğini" kaydetti.





Fransa: Libya'ya saldırı için her şey hazır



Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Libya'ya yönelik saldırının zamanı konusunda bilgi vermezken, saldırı için herşeyin hazır olduğunu ve Libya lideri Muammer Kaddafi tarafından ilan edilen ateşkesin, tüm ülkeyi kapsaması gerektiğini kaydetti.



Allain Juppe, ateşkesin koşullarının, yarın Paris'te yapılacak zirvede inceleneceğini ifade ederek, Libya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin tüm kararlarına riayet etmek zorunda olduğunu bildirdi.



Fransa hükümeti ayrıca Yemen'de güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açmasını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yemen'de çok sayıda kurban olduğu haberinden büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.



Ateşkes ilanının ardından batıdan ilk tepki Fransa'dan geldi. Fransa karar ihtiyatla yaklaştığını ve tehtidin değişmediğini savundu.





Clinton: Baskıya devam



Ateşkes kararını değerlendiren ABD Dışişleri bakanı Hillary Clinton, Kaddafi'nin Libya'nın doğusundan gittiğini görmek istediğini ve Kaddafi gidene kadar baskının devam etmesi gerektiğini söyledi. Clinton ayrıca, sivillerin öldürülmesinin dünyaya askeri harekat tehtidinden başka seçenek bırakmadığını savundu.





İngiltere: Kaddafi'yi yaptıklarıyla değerlendireceğiz



İngiltere Başbakanı David Cameron da ateşkes kararını, "Libya lideri Muammer Kaddafi'yi sözleriyle değil, yaptıklarıyla değerlendireceğiz" dedi.



Cameron, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının açık olduğunu, bu kararın Kaddafi'nin kendi halkına kötü davranmaya son vermesini de içerdiğini belirterek, "Eğer buna son vermezse, gereken önlemler alınacaktır" diye konuştu.





Geri adım BM'nin kararından sonra geldi



Kaddafi'nin teşkes çağrısı Birleşmiş Milletler'in aldığı karadan hemen sonra geldi. Dün gece BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen karar, Libya'da sivilleri koruma amacıyla kabul ettiği karar tasarısı uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yetki veriyor. Ayrıca Libya'da derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunuyor, rejime yönelik yaptırımların daha da sıkılaştırılmasını ve genişletilmesini, hatta gerekirse Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı askeri birliklere karşı askeri güç kullanılmasını öngörüyor.



Daha önce CNN'e konuşan Seyfülislam Kaddafi de Bingazi'ye saldırmayacaklarını duyurmuştu.





Sabah saldırılar vardı



Öte yandan Kaddafi'nin saldırıları durdurma kararından önce hükümet güçlerinin yoğun saldırıları yaşandı. Uçaklar sabah saatlerinde batıdaki Misrata ile muhaliflerin merkezi olan doğudaki Bingazi'deki muhalifleri hedef aldı. El Arabiya televizyonu, Misrata kentindeki bombardımanda 4 kişinin öldüğünü duyurdu.Televizyon, tıbbi kaynaklara dayanarak verdiği haberde, bombardımanda 70 kişinin de yaralandığını bildirdi.