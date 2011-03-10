-FRANSA LİBYALI MUHALİFLERİ TANIDI TRABLUS (A.A) - 10.03.2011 - Fransa'nın, Libya Milli Konseyi'ni Libya halkının yegane meşru temsilcisi olarak tanıdığı bildirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin makamından bir yetkili, Fransa'nın Bingazi'ye bir temsilci göndereceğini ve Paris'te bir Libyalı elçiyi kabul edeceğini söyledi. Yetkili açıklamayı, Sarkozy ile Libya Milli Konseyi'nden yetkililerin toplantısından sonra yaptı. Fransa isyancıların yönetimini tanıyan ilk ülke oldu. Libya Milli Konseyi, 27 Şubat'ta ülkenin doğusundaki isyancılar tarafından kurulmuş ve konseyin başına eski Adalet Bakanı Muhammed Abdülcelil getirilmişti.