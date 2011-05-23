-FRANSA LİBYA'DA HELİKOPTER KULLANMAYA HAZIRLANIYOR PARİS (A.A) - 23.05.2011 - Fransa ile müttefiklerinin, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlere karşı savaş helikopterleri kullanmaya hazırlandıkları bildirildi. Fransa'nın Libya'ya helikopterler göndereceğine ilişkin bir gazete haberinin ardından Reuters haber ajansına konuşan bir Fransız diplomatik kaynak,''Sadece Fransız helikopterleri değil... Bu koalisyon güçleri tarafından eşgüdüm halinde yapılacak NATO seviyesinde bir harekat'' dedi. Kaynak, helikopterler gönderilmesinin Libya'ya yönelik bir kara harekatı stratejisinin bir parçası olarak görülemeyeceğini de sözlerine ekledi.