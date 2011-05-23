T24 LogoT24 Logo
Dünya

FRANSA LİBYA'DA HELİKOPTER KULLANMAYA HAZIRLANIYOR PARİS (A.A)

23 Mayıs 2011 16:44

-FRANSA LİBYA'DA HELİKOPTER KULLANMAYA HAZIRLANIYOR PARİS (A.A) - 23.05.2011 - Fransa ile müttefiklerinin, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlere karşı savaş helikopterleri kullanmaya hazırlandıkları bildirildi. Fransa'nın Libya'ya helikopterler göndereceğine ilişkin bir gazete haberinin ardından Reuters haber ajansına konuşan bir Fransız diplomatik kaynak,''Sadece Fransız helikopterleri değil... Bu koalisyon güçleri tarafından eşgüdüm halinde yapılacak NATO seviyesinde bir harekat'' dedi. Kaynak, helikopterler gönderilmesinin Libya'ya yönelik bir kara harekatı stratejisinin bir parçası olarak görülemeyeceğini de sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24