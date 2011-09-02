Fransa, Libya petrollerinin yüzde 35'ini kaptı

T24 - Dünyaca ünlü Fransız gazetesi Liberation, dün “Libya Dostları Konferansı”na ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin Libya brüt petrol üretiminin yüzde 35’inin işletme hakkını garantilediğini öne sürdü. Fransa ile Libya Ulusal Geçiş Konseyi arasında arabuluculuk yapan Katar Emiri’ne yazılan mektubu yayımlayan Liberation gazetesi, “Mahmud kardeşimize anlaşmayı imzalaması konusunda yetki verilmiştir” satırlarına yer verdi.



Fransa’da yayın yapan Liberation Gazetesi, Paris’te dün toplanan ‘Libya’nın Dostları Konferansı’ öncesinde, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin başını çektiği, Libya’ya müdahale politikasının perde arkasına ilişkin bir iddia ortaya attı.



Gazete, manşetten duyurduğu haberinde Fransa’nın, muhaliflere verdiği destek karşısında Libya brüt petrol üretiminin yüzde 35’ini işletme hakkını kopardığını yazdı.

Katar’a mektup



Libya’ya müdahaleyi savunan devletler arasında en hararetli siyasi tonu tutturan Fransa’nın, pastadan da en büyük payı alacağına dikkat çeken Liberation, Fransa ile Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) arasında aracı rol oynayan Katar Emiri’ne yazılan 3 Nisan 2011 tarihli bir mektubu gün ışığına çıkardı.



Katar Emiri’ne UGK makamlarından gönderilen mektupta, “Ulusal Konsey’in tanınması karşısında Fransa’ya vaat edilen petrol konusuna gelince; Londra’daki zirvede Libya’nın yasal temsilcisi olarak bulunan Mahmud kardeşimize, (Mahmud Şammam, İletişim Bakanı) Fransa’ya, desteği karşısında, brüt petrol üretimimizin yüzde 35’ini işletme hakkını vermeyi içeren anlaşmayı imzalaması konusunda yetki verilmiştir” deniyor.



Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Alain Juppé, böyle bir mektuptan haberi olmadığını açıklarken, “Ama bildiğim kadarıyla muhalifler, Libya’nın yeniden inşasına en çok destek veren ülkelere öncelik tanıyacaklarını açıklamıştı. Bu bana mantıklı ve adil geliyor. Ayrıca yalnız da değiliz; Amerikalılar, İtalyanlar var. Hepsi de ‘Libya’ya müdahale pahalı; ancak bu, geleceğe yatırım’ dediler. Demokratik bir Libya bölgede istikrar, büyüme ve güvenliğin garantisi olacak” dedi.



44 milyar varil ile Afrika’nın en büyük petrol rezervine sahip olan Libya, Arap dünyasında isyanlar başlamadan önce günde 1 milyon 600 bin varil petrol üretimi ile dünyanın en çok petrol üreten 17. ülkesi durumundaydı. Halen İtalyan Eni, Fransız Total, İngiliz BP, Hollandalı Shell ve Amerikan Exxon Mobil firmaları Libya’da petrol çıkarıyor. Fransa, yüzde 35 düzeyinde bir petrol üretimi gerçekleştirebilmek için, ülkenin bir an evvel düze çıkmasını beklemek zorunda kalacak. Zira UGK, bu tür anlaşmaları yürürlüğe koymak için, öncelikle Libya’nın tamamını kontrol edip, tüm kurumlarıyla göreve başlama imkanının doğmasını beklemeyi tercih ediyor.

Muhalifler yalanladı



Libyalı muhaliflerin Fransa ile petrol anlaşması yaptığı iddiası muhaliflerce yalanlandı. Paris zirvesi öncesi basına açıklama yapan Ulusal Geçiş Konseyi Temsilcisi Mansur Seyf el-Nasır, böyle bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe de RTL’e yaptığı açıklamada sözkonusu mektuptan “haberdar olmadığını” ancak muhalifleri destekleyen ülkelere Libya’nın inşasında öncelik verilmesinin “gayet mantıklı bir durum” olduğunu ileri sürdü. Ulusal Geçiş Konseyi daha önce kendilerini destekleyenlere öncelik verileceğini duyurmuştu.

