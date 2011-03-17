-FRANSA LİBYA OYLAMASININ BU GECE OLMASINI İSTİYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 17.03.2011 - Fransa'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin, Libya'da sivilleri koruma amacıyla uçuşa yasak bölge oluşturulması ve yaptırımların artırılmasına yönelik karar tasarısını bu gece oylamasını istediğini bildirdi. Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gerard Araud, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bu akşam yerel saatle 18.00'de (TSİ 00.00) oylama yapılmasını istiyoruz. BM'yi biliyorsunuz, bunun saati biraz sarkabilir ama biz 18.00 için bir oylama talebinde bulunacağız'' dedi. BM kulislerinde tasarıyı Fransa ile birlikte hazırlayan İngiltere ve Lübnan'ın yanı sıra ABD'nin de tasarının bu gece kabul edilmesini istediği konuşuluyor. Herhangi bir karar tasarısının kabul edilebilmesi için 15 üyeli Konseyde, en az 9 üyenin ''evet'' oyunu kullanması ve 5 daimi üyenin (ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya) veto etmemesi gerekiyor. -''VETO BEKLEMİYORUZ''- Fransız diplomatik kaynaklar, Libya ile ilgili BM Güvenlik Konseyi karar tasarısının oylanmasında daimi ülkelerin vetosunu beklemediklerini ve karar çıkar çıkmaz bir kaç saat içerisinde uygulanmasının başlatılacağını belirtti. Reuters'ın haberine göre, gazetecilere bilgi veren, adı açıklanmayan bir diplomat, karar uyarınca yapılacak operasyonlara Fransa, İngiltere, muhtemelen ABD ve bir ya da bir kaç Arap ülkesinin katılabileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi William Burns de tasarıyı desteklediklerini açıklarken, "bugün kararın çıkacağını umduklarını" söyledi.