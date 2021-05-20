Fransa Kupası'nda zafer PSG'nin

Fransa Kupası finalinde Monaco'yu 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) kupanın sahibi oldu. Böylece PSG, kupayı 14'üncü kez müzesine götürdü.

Stade de France'da oynanan Fransa Kupası final karşılaşmasında PSG ile Monaco karşı karşıya geldi.

PSG, Icardi'nin 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 81. dakikasında Kylian Mbappe farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi: 2-0.

Böylece PSG, kupayı 14'üncü kez müzesine götürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mücadeleyi statta izledi.