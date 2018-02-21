Fransa Kültür Bakanı'ndan Ahmet Altan mesajı: Dehşet verici

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak da dahil olmak üzere 6 kişinin 16 Şubat’ta görülen duruşmada “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmalarına tepkiler sürüyor. Fransa Kültür Bakanı Françoise Nyssen bugün resmî Twitter hesabından Ahmet Altan’a verilen ceza hakkında bir açıklama yaptı.

Nyssen mesajında, “Suçu eleştirel aklına ve demokrasiye olan sarsılmaz inancına yönelik kısıtlamaları daima reddetmek olan Türk romancı Ahmet Altan'a verilen müebbet hapis cezası dehşet verici" ifadesini kullandı.



Nyssen mesajında ayrıca Ahmet Altan’ın Türkçesi K24’te yayımlanan “Yazarın paradoksu” başlıklı yazısından şu alıntıyı yaptı:

“Beni nereye kapatırsanız kapatın ben zihnimin sınırsızlığında kanatlanır, bütün dünyayı dolaşırım.”



Nyssen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Kültür Bakanı görevine getirilmeden önce Ahmet Altan’ın yanı sıra Yusuf Atılgan, Leylâ Erbil, Aslı Erdoğan, Sema Kaygusuz ve Murathan Mungan gibi çok sayıda Türkiyeli yazarın kitaplarını yayımlayan “Actes Sud” yayınevinin direktörüydü.



Macron, Ocak ayındaki Paris ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tutuklu gazetecilere ilişkin olarak bir “liste ilettiğini” söylemişti.