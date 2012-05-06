Fransa kritik seçim için sandık başında

Fransa'daki secimler Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile sosyalist rakibi Francois Hollande arasında geçiyor.

Seçimin sonucunda Fransa'da 1988 yılından bu yana ilk kez bir sosyalist aday cumhurbaşkanı seçilebilir.

Seçimlerin 22 Nisan tarihinde yapılan ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50 çoğunluğa erişememesi nedeniyle ikinci tura gidilmesi gerekmişti.

Hollande ilk turda oyların yüzde 28,6'sını alarak, yüzde 26,2 oranında oy alan Sarkozy'i geride bırakmıştı.

Kriz ve işsizlik

Seçim sürecinde en çok öne çıkan tema artan işsizlik ve euro bölgesindeki kriz oldu.

Sarkozy, küresel finansal kriz ve devamındaki euro krizine rağmen ekonomik durgunluğu önlediğini savunurken, Hollande ülkenin büyük bir kriz içinde olduğunu ve değişmesi gerektiğini söylüyor.

Ülke genelinde yerel saatle 18:00'a kadar açık olacak sandıklar, büyük kentlerde iki saat daha geç kapanacak.

Adaylar geçen hafta Çarşamba günü televizyondan yayınlanan bir tartışma programına katılmış, program 17,9 milyon kişi tarafından izlenmişti.

Anketlerin önde gösterdiği Hollande, sandık başına gitme oranının seçim sonuçlarını etkileyeceğini söyledi.

Sarkozy ise seçmenin hiçbir seçimde bu seçim kadar kararsız olmadığını belirtti.

İlk tura katılan radikal sol aday Jean-Luc Melenchon'un taraftarlarını Hollande'a oy vermeye yönlendirmesi ardından, Sarkozy ve Hollande, ilk turun diğer adayları olan radikal sağcı Marine Le Pen ve orta yolcu Francois Bayrou'nun seçmenlerine hitap etmeye çalıştı.

Seçimi Hollande kazanırsa, Sarkozy, Fransa’da, yaklaşık 30 yıldır ikinci dönem görev yapamayan ilk cumhurbaşkanı olacak.

1981 yılındaki seçimi Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing rakibi Sosyalist Parti Başkanı François Mitterrand’a kaybetmişti.