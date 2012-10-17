Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in terlikleri açık arttırmada

Fransız devrimi sırasında eşi Kral 16. Louise ile birlikte giyotine gönderilen Kraliçe Marie Antoinette'in terlikleri bugün Paris'te açık artırmayla satılıyor.

18. yüzyılda yaşayan Kraliçe Antoinette'in başının uçurulmasının yıldönümü dolayısıyla yapılacak müzayedede, terliklerin yanı sıra 16. Louis'e ait bazı portreler, şamdan ve yemek takımları da satışa sunulacak.

Müzayedenin yapılacağı Paris'deki Drouot Salonu, yeşil ve pembe ipekten terliklerin 10 bin euroya kadar alıcı bulabileceği inancında.

Tarihi eserler uzmanı Cyrille Boulay, "Kraliçe Antoinette'e ait eşyalar, özellikle giysi gibi daha özel şeyler, çok nadiren ortaya çıkıyor. Yirmi yıldır tarihi eşyalar üzerinde çalışıyorum, bu süre içinde gördüğüm ikinci çift terlik bu" diye konuştu.

Kral 16. Louis 1770 yılında Avusturya İmparatorunun kızı Marie Antoinette ile evlenmiş ve çift, birlikte geçirdikleri yıllar boyunca çok miktarda sanat eseri ve kıymetli eşya toplamıştı.

Fransız Devrimi sırasında Marie Antoinette, vatana ihanetten suçlu bulunmuş ve 1793 yılı Ekim ayında giyotinle başı kesilmişti.

Müzayedede satışa sunulacak 80 parça eşya arasında, Marie Antoinette'in tutuklanmadan önce giydiği desenli ipek elbiseye ait bir parça kumaş da bulunuyor.