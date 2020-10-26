Fransa Koronavirüs salgınında kritik noktada; Bilim Kurulu Başkanı, "Günlük 100 bin vakanın eşiğindeyiz" dedi

Fransa'da günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının dün 52 binin üzerinde açıklanmasıyla salgında kritik bir noktaya ulaşıldı. Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, ülkenin günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi.

Fransa'nın Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, RTL kanalına yaptığı açıklamada, Fransa'nın günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi. Delfraissiy, "(Fransa'da) Günlük 50 binden fazla vaka var Bilim Kurulu olarak günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğumuzu tahmin ediyoruz.” dedi. DelFraissy, yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında ciddi artış olduğunu da ekledi.

Delfraissy, ülkede teşhis edilen, teşhis edilmeyen ve hafif semptom gösteren vakalar dikkate alındığında resmi olarak ilan edilen ikinci dalganın beklenenden ağır geçeceğine işaret ederek, "Çok zor hatta kritik durumdayız." dedi. Alınacak tedbirlerin hızlı ve yüksek seviyede olması gerekliliğini vurgulayan Delfraissy, uygulamadaki kısmi sokağa çıkma saatlerinin hafta içi daha geniş tutulmasının, hafta sonları ise tam gün olarak uygulanmasının gündemde olduğunu ifade etti.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 52 bin 10 artışla 1 milyon 138 bin 507'ye yükseldi. Bu rakam, "salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.