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Dünya

Fransa, Koronavirüs kısıtlamalarını mayısta hafifletmeyi planlıyor

22 Nisan 2021 12:51

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların mayıs ayı başında hafiflemeye başlayacağı duyuruldu. 

Euronews'un haberine göre, Fransa hükûmet sözcüsü Gabriel Attal, vatandaşların 2 Mayıs'tan itibaren evlerinin 10 kilometre ötesine seyahat edebileceğini duyurdu. Aynı gün, ülke genelinde uygulanan 19.00'dan sonra sokağa çıkma yasağının da hafifletileceği belirtildi. 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, vaka yoğunluğunun azalmasıyla bağlantılı olarak ülkedeki restoranların açık alanlarının mayıs ayı ortasında açılmasını hedeflediklerini söylemişti. 

Yetkililer, kısıtlamaların hafiflemesinde enfeksiyon oranlarının düşme şartı olduğunu vurguladı.

Fransa'da zorunlu olmayan işletmeler 3 Nisan'da kapatılmıştı. 

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