Fransa, Koronavirüs karantinasını bu hafta sonundan itibaren hafifletiyor

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'da kasım ayında başlayan bir aylık ulusal karantinanın ardından ilk olarak kuaför, berber gibi "temel ihtiyaç olmayan" işletmeler açılacak. Açılan işletmeler 21.00'de kapanmak zorunda olacak.
Yeni sistemde kilise ve bazı kültürel alanlar da 1 Aralık'tan itibaren açılacak, içeride en fazla 30 kişi alınabilecek. İnsanların evlerinden çıkıp spor yapabilecekleri alan ise 20 kilometre olarak değiştiştirilecek ve 3 saate yakın dışarıda olabilecekler.
Fransa, Avrupa'da en yüksek Koronavirüs vakasının kaydedildiği ülke. Ulusal karantina uygulaması ülke genelinde yeni vakaların azalmasını sağladı. 15 Aralık'ta karantinanın resmi olarak kaldırılması, Noel seyahatlerine izin verilmesi bekleniyor.