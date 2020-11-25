Fransa, Koronavirüs karantinasını bu hafta sonundan itibaren hafifletiyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada gelecek hafta sonundan itibaren ulusal karantina önleminde hafiflemeye gidileceğini duyurdu. Macron, karantinayla düşen Koronavirüs vakalarının ardından üç aşamalı bir hafifleme sistemine geçileceğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'da kasım ayında başlayan bir aylık ulusal karantinanın ardından ilk olarak kuaför, berber gibi "temel ihtiyaç olmayan" işletmeler açılacak. Açılan işletmeler 21.00'de kapanmak zorunda olacak.

Yeni sistemde kilise ve bazı kültürel alanlar da 1 Aralık'tan itibaren açılacak, içeride en fazla 30 kişi alınabilecek. İnsanların evlerinden çıkıp spor yapabilecekleri alan ise 20 kilometre olarak değiştiştirilecek ve 3 saate yakın dışarıda olabilecekler.

Macron, restoran ve barların ise son aşamada, 20 Ocak'ta açılacağını söyledi.