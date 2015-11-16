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Dünya

Fransa: Kin ve nefret çağrısı yapan camiler kapatılacak

Fransa Başbakanı Manuel Valls, nefreti körükleyen yabancı imamların ülkeden derhal sınır dışı edileceğini söylemişti

Paris saldırganlarından İsmail Ömer Mustafa&#39;nın gittiği &#39;Luce&#39; adlı camii

16 Kasım 2015 11:58

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, sorumluları kin ve nefret çağrısı yapan camilerin kapatılacağı uyarısında bulundu.

Cazeneuve, Paris'teki terör saldırılarının ardından France2 Televizyonu'nda yaptığı açıklamada, sorumlularınca kin ve nefret çağrısı yapılan camilerin kapatılması konusunda girişim başlattığını bildirdi.

Başbakan Manuel Valls ise dün yaptığı açıklamada, nefreti körükleyen yabancı imamların ülkeden derhal sınır dışı edileceğini söylemişti.

Paris'te önceki akşam gerçekleşen saldırılarda en az 132 kişi hayatını kaybetmiş, 349 kişi de yaralanmıştı.

Altı farklı noktada gerçekleşen saldırılar sonucu 7 terörist ölmüş, saldırıları DAEŞ terör örgütü üstlenmişti.

 

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