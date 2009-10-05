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Dünya

Fransa kimyasal hadımlaştırmayı konuşuyor

Fransa’da, bir kadının ormanda tecavüze uğrayıp öldürülmesiyle hadımlaştırma işleminin yasalaştırılması gündeme geldi.

05 Ekim 2009 03:00

Fransa’da Paris’in güneyinde bir kadının ormanda koşu yaparken tecavüze uğrayıp öldürülmesinden sonra ülkede kimyasal hadımlaştırma işleminin yasalaştırılması gündeme geldi.

Geçen hafta Paris’in güneyindeki Fontainebleau’da ormanlık alanında Marie-Christine Hodeau (42) öldüren kişinin, Manuel da Cruz isimli eski bir seks suçlusu olduğu ortaya çıktı. Daha önce 2002’de 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekten 11 yıl hapis cezası alan Cruz’un, 2007’de serbest kaldığının anlaşılması, ülkede seks suçlularına uygulanan cezaların tartışılmasına neden oldu.
Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de dahilmerkez sağ siyasetçiler, Almanya’da ve Belçika’da uygulanan kimyasal hadımın ülkelerinde de yasalaşmasının zamanı geldiğini açıkladı.

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