Fransa keşif uçuşlarına başlıyor



Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Dafra Hava Üssü'nde incelemelerde bulunan Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransız savaş uçaklarının Irak'ta keşif uçuşlarına başlayacağını açıkladı.

Irak ve Suriye'de terör örgütüne karşı alınacak önlemlerin Paris'te görüşüldüğü uluslararası konferansın açılış konuşmasını yapan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "Kaybedecek vakit yok. Teröre karşı mücadelemizde Irak yönetimiyle yakın şekilde çalışacağız" dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum da hızlı hava operasyonları düzenlenmesini istedi. Masum, "Yoksa terör örgütü daha fazla yeri kontrol altına alacak" uyarısında bulundu.

Konferansa 20'ye yakın ülkenin yanı sıra bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor. Almanya'yı Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Arap Birliği'ni Genel Sekreter Nebil El Arabi temsil ediyor.

Obama: 'Terör örgütü stratejik hata yaptı'

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "terör örgütüyle mücadelede öngörülen koalisyona askeri destek vaadlerinin etkileyici bir boyutta olduğunu söyledi.

Terör örgütü, iki ABD'li gazetecinin ardından elindeki üçüncü Batılı rehinenin de başını keserek öldürmüştü.

Öte yandan ABD Başkanı Barack Obama, infazları "terör örgütünün stratejik hatası" olarak niteledi. Obama'nın sözlerine yer veren "New York Times" gazetesi, "Amerikan kamuoyu infazlara duyduğu tepkiyle teröristlere askeri operasyonu onayladı" dedi. Obama, "ABD ve müttefikleri terör örgütünü imha edecek" açıklamasında bulunmuştu.