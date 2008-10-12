Fransa kayıplarda



Maçın hemen başlarında 2-0 mağlup duruma düşen Fransa, sonradan toparlandı ve 2-2'lik skorla zorlu Romanya deplasmanından bir puan çıkardı.





Maçın 5. dakikasında, Patrick Evra'nın bi anlık konsantrasyon kaybı sonucu ceza sahasında topla buluşan Petre, düzgün bir vuruşla ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.



17. dakikada yine Petre'nin ortasında, Boumsong adamını kaçırınca Goian'ın kafası farkı ikiye çıkardı. Fransızlar ve teknik direktör Domenech, bu golle şok oldu.



Bu dakikadan sonra biraz olsun toparlanan Fransa, Toulalan ve Gourcuff işbirliğiyle gelişen pozisyonda Ribery'nin kaydettiği golle farkı bire indirdi. Soyunma odasına bu skorla gidildi.



İkinci yarıda Fransa, baskısını iyiden iyiye arttırdı. 69. dakikada Gourcuff'un müthiş driblingi golle sonuçlanınca skor 2-2'ye geldi.



Geri kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca taraflar birer puana razı oldular.



