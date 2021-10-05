Fransa Katolik Kilisesi'nde pedofili skandalı: 70 yıl içinde 216 bin vaka!

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Fransa Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarı skandalını araştıran bağımsız komisyonun hazırladığı rapor, 70 yıl içinde 216 bin pedofili vakası yaşandığını ortaya koydu.

AFP'nin son dakika haberine göre, raporda Fransa Katolik Kilisesi'nde 70 yılda 216 bin çocuk istismarı vakasının yaşandığı tespit edildi.

Raporun sunumunu yapan Sauve, 1950'den beri Fransız Katolik Kilisesi bünyesinde 3 bin pedofilin faal olduğunu, Katolik hiyerarşisinin en tepesindekilerin çocuklara cinsel taciz konusunda sistematik ihmal ve sessizlik içinde kaldığını ve sorunun hala devam ettiğini belirtti. Komisyon başkanı, "Bunun çok ciddi sonuçları var. Cinsel istismara uğrayan kadın ve erkeklerin yaklaşık yüzde 60'ı duygusal veya cinsel yaşamlarında büyük sorunlarla karşılaşıyor" dedi.

Fransız savcı, cezai takibat başlatmanın hâlâ mümkün olduğu 22 şiddet vakasının kanıtının ellerinde bulunduğunu, bu suçlara karışan rahiplerin hâlâ hayatta olduğunu açıkladı.

Sauve, raporun yayınlanmasından önce yaptığı açıklamalarda Fransa Katolik Kilisesi'nde 1950'den bu yana "binlerce" pedofili bulunduğunu açıklamıştı. Sauve, 2 bin 900 ile 3 bin 200 arası pedofil rahip ya da başka üyeler tespit ettiklerini söylemiş, bunun "minimum tahmin" olduğunu da eklemişti.