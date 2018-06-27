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BBC Türkçe

Fransa Kasaplar Federasyonu 'vegan terörüne' karşı devleti göreve çağırdı

Fransız kasaplar hükümete bir mektup yazarak militan veganlara karşı koruma talep etti ve ülkenin et kültürüne zarar vermeye çalışmakla suçladı. Fransa Kasaplar Federasyonu çok sayıda kasabın duvarlarına et karşıtı yazılar yazıldığını, dükkanların taşland

27 Haziran 2018 11:12

Fransız kasaplar hükümete bir mektup yazarak militan veganlara karşı koruma talep etti ve ülkenin et kültürüne zarar vermeye çalışmakla suçladı.

Fransa Kasaplar Federasyonu çok sayıda kasabın duvarlarına et karşıtı yazılar yazıldığını, dükkanların taşlandığını açıkladı.

Son aylarda 15 kasaba da sahte kan fırlatıldı.

Federasyon başkanı Jean-François Guihard'ın kaleme aldığı mektupta saldırılar terörizme benzetildi:

"Bu insanlar Fransız kültürünün bir kısmını tamamen yok etme amacıyla terör tohumları ekmeye çalışıyor.

"Veganlar kendi yaşam tarzları ve hatta ideolojilerini halkın geri kalanına empoze etmeye çalışıyor."

Vejetaryenler ve veganlar Fransız toplumunun küçük bir kısmını oluşturuyor. 2016'da yapılan bir anket, vejetaryen oranının yüzde 3 olduğu sonucuna ulaşmıştı.

Guihard, "Medya vegan hayat tarzını fazla abartıyor" ifadelerini kullandı.

BBC Paris Muhabiri Lucy Williamson Fransa'da kasapların geleneksel hayatta önemli bir konuma sahip olduğunu fakat bu tip olayların yeni olmadığını söylüyor.

Bir kasap 20 yıl önce de kepenk kilidinin tutkalla kullanılamaz hale getirildiğini hatırlıyor.

Mart ayında bir Fransız vegan aktivist, İslamcı bir militanın bir kasabı öldürmesini "adalet" olarak nitelediği için ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.

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