Fransa, Kaddafi'yi çizdi

T24- Fransa, Libya'da muhaliflerin oluşturduğu 'Ulusal Konsey'i resmen tanıyan ilk ülke oldu. Hükümet, 27 Şubat'ta kurulan Konsey'in Libya halkının tek meşru temsilcisi olduğu belirtildi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Libya Ulusal Konseyi'nden iki delegenin bugün Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından kabul edilmesinin ardından açıklama yapıldı.

Fransa'nın, Konsey'in bulunduğu Libya'nın en büyük ikinci kenti Bingazi'ye bir temsilci göndereceği ve Paris'te Konsey'den bir Libyalı elçiyi kabul edeceği belirtiliyor.

Libya Ulusal Konseyi, 27 Şubat'ta ülkenin doğusunda isyancılar tarafından kurulmuştu.

Konseyin başına, eski Libya Adalet Bakanı Muhammed Abdülcelil getirilmişti.

Libya Ulusal Konseyi, Avrupa Birliği'nin de, Fransa'nın kararını örnek almasını istiyor.

Konu, Avrupa Birliği'nin yarın başlayacak ara zirvesinde de tartışılacak.

Avrupa Parlamentosu dün Avrupa Birliği liderlerine, Ulusal Konsey'i, Libya halkının meşru temsilcisi olarak tanıma çağrısı yapmıştı.



Fransa'nın kararı ise bugün Brüksel'de bir aray gelen NATO savunma bakanlarının, Libya hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesine yöneik planları tartıştığı sırada geldi.

NATO ilk aşamada, Libya hava sahasını 24 saat izleme kararı aldı.

İttifakın ilk devriye uçağı bugün TSİ 08.30'dan itibaren Libya hava sahasını izlemeye başladı.



Kaddafi'nin yardımcısı Kahire'de



Öte yandan Libya lideri Albay Muammer Kaddafi'nin yardımcılarından Abdülrahman el-Zavi'nin dün akşam Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Abdülrahman el-Zavi'nin gezisinin nedeni bilinmiyor.

Ancak el-Zavi'nin, Mısır'da yönetimi elinde bulunduran Askeri Konsey'in üyeleriyle görüşme talebinde bulunduğu bildiriliyor.