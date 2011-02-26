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Dünya

FRANSA KADDAFİ'NİN MAL VARLIĞINI ARAŞTIRACAK PARİS (A.A)

26 Şubat 2011 15:04

-FRANSA KADDAFİ'NİN MAL VARLIĞINI ARAŞTIRACAK PARİS (A.A) - 26.02.2011 - Fransız yetkililer, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, ülkede mal varlığı olup olmadığının araştırılmasını kararlaştırdı. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Fransa Şubesinin yaptığı başvuruyu inceleyen savcılık, Kaddafi ve ailesinin mal varlığıyla ilgili bir ön soruşturma başlatılmasına karar verdi. Kuruluş, tespit edilmesi halinde Kaddafi'nin Fransa'daki mal varlığının dondurulmasını talep ediyor. Söz konusu kuruluşun şikayeti üzerine, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in de Fransa'daki mal varlığının araştırılması kararlaştırılmıştı. Fransa, Tunus'un devrik lideri ZeynelAbidin Bin Ali'nin mal varlığının tespiti için daha önce bir soruşturma başlatmıştı.

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