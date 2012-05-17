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Dünya

Fransa kabinesinde kadın-erkek eşitliği sağlandı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, bakanlar kurulunu açıkladı

17 Mayıs 2012 01:56

 

Yeni kabinede, eski Başbakan Laurent Fabius Dışişleri, Pierre Moscovici Maliye, Manuel Valls İçişleri, Jean-Yves Le Drian Savunma Bakanı oldu. 
 
Kabinede, Çalışma Bakanlığını Michel Sapin üstlenirken, Najat Vallaud-Belkacem Kadın Hakları Bakanı ve Hükümet Sözcüsü oldu. 
 
Christiane Taubira Adalet, Aurelie Filipetti Kültür, Marisol Touraine Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığına getirildi. 
 
34 üyeli yeni hükümette kadın ve erkek bakanların sayısının eşit olduğu belirtildi. 
 
Kabine, ilk toplantısını yarın Hollande başkanlığında Elysee Sarayı'nda yapacak. 

 

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Fransa Cumhurbaşkanı François Holland

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