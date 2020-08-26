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Dünya

Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat kararı aldı

26 Ağustos 2020 11:35

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs, İtalya ve Fransa ile Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat düzenleneceğini açıkladı.

Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de düzenlenecek ve Güney Kıbrıs, İtalya ve Fransa'nın yer alacağı ortak askeri tatbikatın Girit'in güneyinde gerçekleştirileceği ve 3 gün süreceği belirtildi. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa Silahlı Kuvvetleri de, tatbikata 3 savaş uçağı ve helikopter yüklü bir fırkateynle katılacaklarını bildirdi. Detay Kıbrıs'ın Fileleftheros'tan aktardığı habere göre ise, tatbikata katılacak Yunan F-16’ları ve 4. nesil Fransız Rafale’lerin dün itibarıyla Güney Kıbrıs’ta konuşlandığı belirtildi.

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