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Dünya

FRANSA, İSRAİL'DEN DİKKATLİ DAVRANMASINI İSTEDİ PARİS (A.A)

19 Temmuz 2011 18:45

-FRANSA, İSRAİL'DEN DİKKATLİ DAVRANMASINI İSTEDİ PARİS (A.A) - 19.07.2011 - Fransa, Gazze filosuna katılan Fransız bandıralı "Onur-El Karame" gemisinin kontrolünün ele geçirilmesi dolayısıyla İsrail'in Paris Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'den ''sorumlu'' ve ''dikkatli''davranmasını istedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Barnard Valero, konu ile ilgili basın toplantısında yaptığı açıklamada ''Birkaç gündür İsrail yönetimine, Fransız gemisinin, ablukayı delme girişimi yapması halinde, sorumlu ve dikkatli davranmaları, Fransız vatandaşlarının bütün haklarına saygı göstererek, Fransa'ya geri dönmelerini sağlamaları yolunda çağrı yapıyorduk'' dedi. İsrail'deki Fransız büyükelçisinin, bu mesajı İsrailli yetkililere dün ve bugün ilettiğini kaydeden Valero, aynı çağrının İsrail'in Paris büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak tekrarlandığını söyledi. Valero, İsrail'deki Fransız büyükelçiliğinin, Fransız vatandaşlarının haklarının korunması için seferber edildiğini belirtti. Fransa Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Gazze filosuna katılmaması için dana önce uyarıda bulunmuştu.

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