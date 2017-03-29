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Spor

Fransa-İspanya maçına video hakem damgası

Fransa ile İspanya arasında oynanan hazırlık maçında, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından yararlanıldı

29 Mart 2017 17:00

Fransa ile İspanya arasında oynanan hazırlık maçında, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından yararlanıldı.

İspanya, Stade de France'ta konuk olduğu rakibini, 68. dakikada penaltıdan David Silva ve 78. dakikada Gerard Deulofeu'nun attığı gollerle 2-0 yendi.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ın attığı gol, VAR uygulamasından faydalanılarak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Deulofeu'nun attığı ikinci gol ise kalkan ofsayt bayrağına rağmen bu uygulama sayesinde tekrar değerlendirildikten sonra geçerlilik kazandı.

Öte yandan Türkiye'nin 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden İzlanda, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni deplasmanda 1-0 yendi. Millilerin diğer bir rakibi Finlandiya ise Avusturya'ya konuk olduğu hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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