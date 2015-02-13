Fransa İslami kuruluşlara mali yardımı yasaklıyor

Fransa Başbakanı Manuel Valls, Senato Genel Kurulunda konu ile ilgi olarak sözlü soru önergesine verdiği yanıtta, ''Özellikle bazı ülkelerden gelen mali yardımı engellemek istiyoruz'' ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'ün ilgili kişi ve kurumlarla bir dizi görüşmelerde bulunacağını söyleyen Manuel Valls, ''Hangisi olursa olsun bazı ülkelerden gelen mali desteği nasıl kabul edebiliriz? Bu sorunun öncelikle ele alınması ve bu mali desteğin engellenmesi gerekiyor'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Başbakan Valls, Bakan Cazeneuve'ün ülkedeki bütün İslami kuruluşları bünyesinde bulunduran Fransa İslam Konseyi'nin geleceği ile tartışmalarla ilgili istişarelerde de bulunacağını bildirdi.

Fransa'da 1905 yılında kabul edilen laiklik yasası ile devletin dini kurum ve kuruluşlara mali destek vermesine yasak getirildi. Ancak yerel yönetimler, ibadet yerleri için arsa verilmesi ve diğer hizmetler konusunda kolaylık sağlayabiliyor.

Fransa İslam Konseyi, 12 yıl önce Jacques Chirac'ın cumhurbaşkanı olduğu dönemdeki hükümetin desteği ve girişimi ile kurulmuştu. Fransa İslam Konseyi son dönemde kurum içindeki iç çekişmeler yüzünden etkisiz kaldığı yönünde eleştirilere hedef oluyor.

Çoğu Kuzey Afrikalı 4 milyonun üzerinde Müslüman'ın yaşadığı Fransa, Avrupa'da Müslümanların en fazla bulunduğu ülkelerin başında geliyor.