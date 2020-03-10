Fransa İslam Konseyi: Koronavirüs'ü önlemek için Cuma namazları camide kılınmasın

Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM), yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, virüsün yaşlı insanları daha fazla etkilediğini belirtti.

Açıklamada, Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla bu cuma ülke genelinde binden fazla kişinin bir arada namaz kıldığı camilerde cuma namazı kılınmaması istendi.

Diğer yandan Paris Camisi Yöneticisi Chems-Eddine Hafız, Koronavirüs salgını nedeniyle din görevlilerinin de görüşünü alarak ikinci bir emre kadar camide cuma namazı kılınmayacağını duyurdu.

Fransa Kültür Bakanı da Koronavirüs'e yakalandı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, vaka sayısı ise bin 412'ye yükseldi.

Kültür Bakanı Franck Riester'in de Koronavirüs'e yakalandığı açıklanmıştı. Fransız hükümeti, binden fazla kişinin yer aldığı tüm etkinlikleri yasakladı.