-FRANSA, İRAN'IN PARİS BÜYÜKELÇİSİNİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI PARİS (A.A) - 16.11.2010 - Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransız Büyükelçisinin Tahran'daki ikametgahının girişindeki "kabul edilemez şiddet olayları" yüzünden, İran'ın Paris Büyükelçisinin bakanlığa çağırıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kimliği belirsiz güvenlik elemanlarının, Fransa'nın Tahran Büyükelçisine gelen konukları alıkoydukları ve bazı Fransız elçilik personelini hedef alan "kabul edilemez şiddette" bulundukları belirtildi. Bir bakanlık yetkilisi de Associated Press'e açıklamasında, pazar günü Pers müziğiyle ilgili bir etkinlik için davet edilen 130 kadar misafirden sadece üçte birinin içeri girmesine izin verildiğini söyledi. Yetkili, davetlilerden bazılarının araçlarla götürüldüğünü ve bir diplomatın tokatlandığını belirtti. Bakanlığın açıklamasında olayla, diplomatik ilişkilerle ilgili 1961 Viyana Sözleşmesi'nin "çok ciddi ihlal edildiği" kaydedildi.