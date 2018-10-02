Fransa, İran İstihbarat Bakanlığı'na bağlı birimin mal varlıklarını dondurdu

Fransa İçişleri, Ekonomi ve Dışişleri Bakanlığı yaptıkları ortak açıklama açıklamayla, Paris yakınlarındaki Villepinte kentinde önlenen bir terör saldırısından İran'ı sorumlu tuttu. Olayla ilgili, 2 İran vatandaşı ile İran İstihbarat Bakanlığı'nın İç Güvenlik Direktörülüğü'nün mal varlıklarını dondurulurken, İran suçlamayı reddetti.

Fransa İçişleri, Ekonomi ve Dışişleri Bakanlığı ortak açıklamasında "30 Haziran'da Villepinte'deki bir terör saldırısı girişimi engellendi. Topraklarımızda planlanan, bu son derece ciddi eylem yanıtsız kalamazdı. Fransa İran vatadaşları Assadollah Asadi ve Saeid Hashemi Moghadam'ın aynı zamanda İran İstihbarat Bakanlığı'nın İç Güvenlik Direktörlüğü'nün mal varlıklarını dondurarak hedeflenmiş ve ölçülü önleyici adımları attı" dedi.

Haziran ayında Belçikalı yetkililer 30 Haziran'da Fransa 'nın Villepinte kentinde İran'da yasaklı sol bir grubun ( İran Ulusal Direniş Konseyi- Halkın Mücahitleri Örgütü) konferansına yönelik bombalı saldırıyı önlediklerini ve hazırladıkları patlayacılarla yakalanan İran asıllı 2 Belçika vatandaşının bu planı yaptığını duyurmuştu.

Olay sornası gözaltına alınan 6 şüpheli arasında Avusturya'nın Viyana Büyükelçiliğinde görev yapan İranlı diplomat Assadollah Asadi de vardı. Mal varlığı dondurulan diğer kişi olan Saeid Hashemi Moghadam ise İran İstihbarat Bakanı Yardımcısı ve Genel Direktörü.

Tahran daha önce diplomatının gözaltına alınmasını protesto etmiş ve 'sinsi bir yanıltma girişimi' olarak nitelediği olay hakkında tüm taraflarla işbirliği yapacağını açıklamıştı.

Fransa 'nın son adımının ardından İran yeni bir açıklama yaparak yine suçlamaları reddetti.

İran: Suçlamayı reddediyoruz

İran Dışişleri'nden yaılan açıklamada "Tüm suçlamalrı reddediyor ve İranlı diplomatın gözaltına alınmasını güçlü bir şekilde kınıyoruz. Diplomatın hemen serbest bırakılmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Sadırı emrini Moghadam verdi"

Diğer yandan ismini açıklmak istemeyen Fransız bir diplomat bombalı saldırı emrini İranİstihbarat Bakanı Yardımcısı ve Genel Direktörü Saeid Hashemi Moghadam'ın verdiğini öne sürdü.

Diplomat " Tüm bunların arkasında bu sonuca varmamızı sağlayan istihbarat kurumlarımızın uzun, ayrıntılı ve titiz soruşturması var. Şüphesiz sorumluluk İranİstihbarat Bakanlığı'nın" ifadelerini kullandı.