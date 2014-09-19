Fransa Irak'ta harekete geçiyor



Fransa, Irak'ta İslam Devleti örgütüne karşı ABD'nin düzenlediği hava saldırılarına kendi savaş jetleriyle katılacağını açıkladı. Hollande perşembe günü Paris'te yaptığı açıklamada, kararın, Irak yönetiminin kendilerinden hava saldırılarına destek sunulmasını talep etmeleri karşılığında alındığını kaydetti.

François Hollande, Fransa'nın sadece Irak'ta hava saldırılarına katılacağını ve ülkeye kara birlikleri gönderilmeyeceğine dikkat çekti. Hollande, hedeflerinin teröristleri zayıflatarak, Irak'ta barış ve güvenlik sağlamak olduğunu kaydetti. Hollande, Irak dışında hava saldırıları düzenlenmemesine gerekçe olarak, Şam yönetiminden kendilerine yönelik böyle bir talep olmamasını gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı, bu konuda uluslararası hukuku dikkate aldıklarını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Irak'ta uygun hedefler belirlenir belirlenmez hava saldırılarına en hızlı şekilde başlanacağını belirtti. Hollande basın toplantısında İslam Devleti örgütünün sadece Irak ve Suriye için değil, Avrupa ve hatta tüm dünya için bir tehdit olduğu uyarısında bulundu.

Fransa, Irak'taki Kürt peşmerge birliklerine silah yardımı yaparken, hafta başında Fransız savaş jetleri Irak'ta keşif uçuşları düzenledi. Yine Fransa Cumhurbaşkanı geçen hafta Irak'ı ziyaret ederken pazartesi günü de Paris'te ‘Irak'ta Barış ve Güvenlik' adlı uluslararası konferans düzenlenmişti.