Fransa 'inkâr yasası'nı raftan indiriyor

T24 - Fransa’da parlamentodan geçtikten sonra senato aşamasında Türkiye’nin baskısı ile dondurulan ‘Ermeni soykırımını inkâr yasası’ yeniden gündeme geliyor.



2012 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde muhalefetteki Sosyalist Parti, yasa teklifini 4 Mayıs’ta gündeme getirmeyi kararlaştırdı.ANA muhalefetteki Sosyalist Parti’nin (PS) Senato Grubu, 4 Mayıs’ta muhalefete yasa teklifi gündeme alma şansı veren ‘niche parlementaire’ uygulamasından yararlanarak ‘Ermeni soykırımının inkârını suç sayan’ yasa teklifini gündeme getirecek. Sosyalist Senato Grubu yetkilileri de 4 Mayıs’ta partinin ‘inkâr yasasının gündeme alınmasını isteyeceğini’ doğruladı.



Ermeni diasporası, Kasım ayındaki Senato seçimleri öncesinde partileri yakın takibe aldı. Hükümet tarafı, inkâr yasasını gündeme almaya sıcak bakmazken Ermeni diasporası, son olarak Sosyalist Parti Grup Başkanı Jean Pierre Bel ile temasa geçti. Sosyalist Parti lideri Martine Aubry’nin de bizzat Bel’e yazarak, yasanın gündeme alınmasını istediği belirtiliyor. Kasım ayında yapılacak Senato seçimlerinde şu anda merkez sağ ile çoğunluğu elinde tutan iktidardaki Halk Hareketi Birliği’nin (UMP) seçimlerde çoğunluğu Sosyalistlere kaptırması bekleniyor.



Fransa Ulusal Meclisi, 2001 yılında “Fransa, 1915 Ermeni soykırımını açıkça tanır” diyen bir karar kabul etmişti. Ardından 12 Ekim 2006 tarihinde Fransız Parlamentosu’nun alt kanadı, “İnkarı suç sayan” yasa teklifini onaylamıştı. Senato’ya sevkedilen teklif, tarihi tarihçiler yapar’ diye ayaklanan tarihçilerin ve Türkiye’nin itirazları üzerine, senato aşamasında dondurulmuştu. Ancak yasanın gündeme alınması konusunda ısrarcı olan diaspora, geçen yıl Sosyalist ve Komünist senatörler nezdinde lobi faaliyetinde bulunarak aynı konuda iki yeni yasa teklifi verilmesini sağladı.





Yasa teklifi ne getiriyor



Ermeni ‘soykırımını’ inkâr edenlere 45 bin Euro para cezası ve 5 yıla kadar da hapis cezası verilmesini öngörüyor. Ayrıca derneklere, yasaya uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunma yetkisi isteniyor ve hükmün basın yasasına da eklenerek basın, yayın yoluyla da inkâr edenlerin cezalandırılmasını içeriyor.







