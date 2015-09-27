Fransa ilk kez Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi

Fransa terör örgütü IŞİD'i Suriye'de ilk kez vurdu. Suriye'de daha önceden belirlenen IŞİD hedeflerini Fransız savaş uçakları tarafındandan ilk kez hava operasyonuyla vuruldu.Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki haftadan fazla bir süredir havadan sürdürülen keşif operasyonlarıyla elde edilen bilgiler değerlendirilerek, Suriye'de ilk hava saldırılarının gerçekleştirildiği duyuruldu.



Açıklamada, "Ülkemiz IŞİD terör tehdidiyle mücadelede kararlılığını göstermiştir. Ulusal güvenliğimizin tehlikede olduğu her durumda hava saldırıları düzenleyeceğiz" ifadelerine yer verildi.



Suriye'deki kaosa "küresel bir cevap" verilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, sivil halkın IŞİD ve diğer terör örgütlerinin saldırıları ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın bombardımanlarında korunmasının şart olduğu belirtildi.



Bölgede ılımlı muhalif grupların bir araya gelerek gerçekleştireceği siyasi geçişin her zamandan daha acil olduğuna değinilen açıklamada, Fransa'nın bölgedeki aktörlerle Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın desteğiyle aktif bir şekilde çalıştığı vurgulandı.



Fransız savaş uçakları, 8 Eylül'den bu yana Suriye'de IŞİD hedefleri üzerinde keşif uçuşları gerçekleştiriyordu. Fransa, Irak'taki IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırılarına katılıyor ancak "Esad rejimini güçlendireceği" gerekçesiyle Suriye'de hava operasyonlarına katılmıyordu.