Fransa ile Almanya savaş uçağı üretecek

Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in hazır bulunduğu Almanya-Fransa Ortak Bakanlar Kurulu bugün taplandı. Her iki ülkenin hükümeti AB için yeni nesil savaş uçaklarını ve insansız hava araçlarını ortaklaşa geliştirme ve üretme kararı aldı. Ayrıca işletmelere vergi uygulamasında hesaplama kıstaslarının standartlaştırılması kararlaştırıldı.

Macron: Almanya-Fransa ortaklığı önemli

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Macron'un başkanlığındaki ilk ortak Fransa-Almanya Bakanlar Kurulu toplantısı merakla bekleniyordu. Macron küresel sorunların üstesinden gelebilmek için Almanya ile Fransa'nın ortak pozisyonunun önemli olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki işbirliğinin özünü ise savunma politikaları oluşturuyor. Her iki ülke yeni bir savaş tankı, uzun menzilli bir keşif uçağı ve Eurofighter ve Rafale tipi uçakların yerine geçecek yeni nesil bir savaş jetinin ortaklaşa yapılıp yapılamayacağını araştıracak. Ayrıca her iki ülkenin askeri kademelerinin birbiriyle iletişimde olması ve ortak veri bankalarının kullanılabilmesi için şifreli iletişimin standartlaştırılması hedefleniyor.

Euro Bölgesi'nin reformu

Fransa ve Almanya hükümetleri Euro Bölgesi'nin reformuna tam olarak ne zaman başlanacağına açıklık getirmediler. Başbakan Merkel para birliğine ilişkin işbirliğini daha derinleştirmek istediklerini söyledi ancak büyük adımlar atılabilmesi için Almanya Parlamentosu'nun federal hükümete görev vermesi gerektiğini bunun ise 24 Eylül'deki genel seçimlerden sonra mümkün olacağına dikkat çekti.

Sahel Bölgesi'ne yardım

Her iki hükümet iklim değişiminin etkilerinin birebir görüldüğü ve insanların göçe zorlanma tehlikesinin bulunduğu Afrika kıtasındaki Sahel Bölgesi'nde güvenlik işbirliğini yeni projelerle destekleme niyetinde olduklarını da açıkladı. İklimin korunmasına yönelik araştırma programlarına Almanya'nın ek 15 milyon euro, Fransa'nın da 30 milyon euroluk kaynak sağlayacağı bildirildi.

Macron, Fransa'da Almanca'ya yabancı dil dersi olarak yeniden ağırlık verileceğini de belirtti ve dijital sektörde de işbirliğine gidileceğini söyledi.

Macron: ABD stratejik partnerimiz

Macron ve Merkel, iklimin korunması gibi konularda ABD ile görüş ayrılıkları bulunsa da bu ülke ile sıkı işbirliğini devam ettirme kararlılığında olduklarının da altını çizdi. Ortak Bakanlar Kurulu toplantısının ertesinde 14 Temmuz kutlamaları kapsamında Paris'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı askeri törenle karşılayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron "ABD Fransa'nın stratejik partneridir" ifadesini kullandı.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters, DW/ ÇA,BÖ