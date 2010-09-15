-FRANSA İLE AB'NİN ''ROMAN'' GERGİNLİĞİ PARİS (A.A) - 15.09.2010 - Avrupa Birliği ve Fransa arasında, Romanların toplu sınır dışı edilmesiyle başlayan gerginlik giderek büyüyor. AB Komisyonu'nun, Fransa'nın tavrını ''utanç'' verici olarak değerlendirmesi ve gerektiği takdirde, AB'nin, Fransa'ya yaptırım uygulayabileceği uyarısında bulunması, ilişkilerin daha fazla gerilmesine yol açtı. Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Pierre Lelouche, AB Komisyonu'nun Adalet ve Temel Haklardan Sorumlu Temsilcisi Viviane Reding'in dünkü açıklamalarını, ''uygun olmayan, yanlış bir çıkış'' olarak yorumladı. Fransız bakan, AB temsilcisinin Romanların durumunu İkinci Dünya Savaşı dönemiyle kıyaslamasına, ''Bu sınır ve limitleri zorlayan bir açıklama, büyük bir devlete karşı böyle konuşulmaz'' diyerek tepki gösterdi. AB Komisyonu temsilcisi, dün yaptığı açıklamada, Fransa'nın politikasının ''utanç verici'' olarak nitelemiş ve Paris'i, AB yasasını ihlal etmekle suçlamıştı. Fransa'da İçişleri Bakanlığının, valilere, Roman kamplarının yıkılmasının çabuklaştırılması için gönderdiği genelgenin basına sızması, hükümeti zor durumda bırakmıştı. Fransa'da, başta kilise olmak üzere insan hakları dernekleri, Romanları toplu şekilde sınır dışı ederek, AB'nin serbest dolaşım ve azınlık haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle hükümeti eleştiri yağmuruna tutuyor. Romanları sınır dışı etme politikasından vazgeçmeyeceğini açıklayan Fransa, ocak ayı başından bu yana 8 binden fazla Romanı, Romanya ve Bulgaristan'a gönderdi. Temmuz sonundan itibaren gönderilenlerin sayısı ise bini geçti.