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Dünya

Fransa iktidar partisi: Yeni yasa için zaman yok

Fransa'da iktidardaki Halk Hareketi Birliği'nin (UMP) Genel Sekreteri François Cope, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yeni bir yasa yapılması için zamanın yeterli olmadığını söyledi.

29 Şubat 2012 18:09

 

T24 - 'Soykırım' inkar yasasının dün Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmesi sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hükümete yeni bir yasa tasarısı hazırlama talimatı vermişti. Ancak Fransa'daki iktidar partisi, "Yeni bir yasa için zaman yok" dedi.
 
Fransa'da iktidardaki Halk Hareketi Birliği'nin (UMP) Genel Sekreteri François Cope, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yeni bir yasa yapılması için zamanın yeterli olmadığını söyledi.

Fransa Meclisi'nin 6 Mart'ta yasama dönemini bitireceğini dikkat çeken Cope, yeni bir yasa hazırlanması için yeni yasama döneminin beklenmesi gerektiğini belirtti.

Fransa parlamentosu, nisan ve mayıs ayında yapılacak iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 6 Mart'ta yasama dönemine son verecek.


Parlamento seçimleri de var


Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından da haziran ayında parlamento seçimleri var. Fransız parlamentosunun bir daha önümüzdeki eylül ayında yeni yasama döneminde toplanması bekleniyor.

Anayasa Konseyi, dün ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle Fransa Meclisi ve Senatosu'nun kabul ettiği yasayı iptal etmişti.

 

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